Ηλεία: Ο απολογισμός της σαρωτικής θεομηνίας, κλειστά σχολεία σήμερα ΦΩΤΟ

Το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από τον Πύργο Ηλείας, άφησε πίσω του εικόνες καταστροφής τόσο στον αστικό ιστό όσο και στις γύρω κοινότητες.

Πλημμυρισμένοι κεντρικοί και αγροτικοί δρόμοι, απεγκλωβισμοί πολιτών από αυλές που μετατράπηκαν σε λίμνες, εκκενώσεις σχολικών μονάδων, αντλήσεις υδάτων και ζημιές σε υποδομές συνθέτουν το σκηνικό της χθεσινής ημέρας.

Ο δήμος Πύργου βρέθηκε σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ αναμένεται άμεσα να υποβληθεί αίτημα στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να κηρυχθεί όλος ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, με απόφαση του δημάρχου Στάθη Καννή, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του δήμου Πύργου. Η αναστολή λειτουργίας τους κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.

Το σύνολο του έμψυχου δυναμικού και τα μηχανήματα έργου του δήμου επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, σε στενή και διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες αρχές.

Το πρώτο «καμπανάκι» της κακοκαιρίας χτύπησε νωρίς το πρωί, όταν εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης και των μεγάλων όγκων νερών που έπεσαν πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι, όπως η Πατρών, η Υψηλάντου, η Παπαφλέσσα και άλλες.

Περίπου την ίδια ώρα, εκατοντάδες μαθητές εκκένωναν τα σχολεία τους, αφού τα προαύλια γέμισαν με νερό. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση όλων των μαθητών των σχολείων 5ο Νηπιαγωγείο, 3ο Δημοτικό και 4ο γυμνάσιο του δήμου Πύργου, για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των μαθητών που βρίσκονται σε αυτά μετά από την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Συνεργεία της ΔΕΥΑ Πύργου, πραγματοποίησαν στη συνέχεια άντληση των υδάτων.

Επίσης, στην περιοχή της Κεραίας, στο δρόμο που διαπερνά το 3ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο, ένα μικρό μέρος του οδοστρώματος υπέστη καθίζηση, πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε άμεσα από συνεργείο του Δήμου Πύργου

Απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι

Στην οδό Παπαγεωργίου, όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο, χρειάστηκε η επέμβαση ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, ώστε να απεγκλωβίσουν τα μέλη μιας οικογένειας από σπίτι, όπου είχε ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Πυροσβέστες, μετέφεραν στην κυριολεξία στα χέρια τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνση από αυτό.

Επίσης, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Καταραχίου υπήρξε επέμβαση μηχανημάτων έργου, σε μια προσπάθεια να μην ξεχειλίσει ο αποστραγγιστικός αύλακας.

Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές και σε δημοτικές κοινότητες, με επίκεντρο τη Βαρβάσαινα, την Παλαιοβαρβάσαινα, όπου σημειώθηκε κατολίσθηση σε αγροτικό δρόμο και το Γούμερο. Στην τελευταία κοινότητα μάλιστα, υπήρξε κατάρρευση στάνης από χώματα προερχόμενα από το βουνό, με αποτέλεσμα να θανατωθούν εκατοντάδες ζώα ενός κτηνοτρόφου. Έντονη ανησυχία επικράτησε και στην περιοχή της Σκαφιδιάς, αφού η στάθμη του ποταμού Ιάρδανου ανέβηκε απότομα, λόγω των συσσωρευμένων υδάτων.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



