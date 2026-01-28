Ηλεία: Πληρώνει από τον μισθό του για να μείνουν οικογένειες στο χωριό – Η κίνηση του προέδρου της Ωλένης

Μια πρωτοβουλία με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Ωλένης στην Ηλεία, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση σε γυναίκες που επιλέγουν να παραμείνουν και να μεγαλώσουν οικογένεια στο χωριό.

Ηλεία: Πληρώνει από τον μισθό του για να μείνουν οικογένειες στο χωριό – Η κίνηση του προέδρου της Ωλένης
28 Ιαν. 2026 13:00
Pelop News

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση της παραμονής των νέων στην ελληνική ύπαιθρο ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Ωλένης στην Ηλεία, Γιώργος Δημητρόπουλος.

Όπως γνωστοποίησε, κάθε γυναίκα που αποφασίζει να παραμείνει μόνιμα στο χωριό ή να μεγαλώσει τα παιδιά της στην Ωλένη θα λαμβάνει το ποσό των 1.000 ευρώ από το προσωπικό του μίσθωμα. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Η Ωλένη», σε εκδήλωση με συμμετοχή μελών και φίλων του συλλόγου.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως ανέφερε ο κ. Δημητρόπουλος μιλώντας σε τοπικά μέσα, είναι η στήριξη της μητρότητας, της οικογένειας και της κοινωνικής συνοχής, αλλά και η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης που πλήττει πολλές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας και της υπαίθρου γενικότερα.

Η ανακοίνωση χαιρετίστηκε θετικά από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έκαναν λόγο για μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας και έμπρακτης αλληλεγγύης, που αναδεικνύει τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινοτήτων στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και της ερήμωσης των χωριών.

@patrisnews Ωλένη: 1000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που επιλέγει να μείνει στο χωριό – Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη και ουσιαστική πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα #patrisnews #Greece #fyp #news #fory #ilia ♬ πρωτότυπος ήχος – Εφημερίδα Πατρίς – Patrisnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ