Ηλεία: Σεισμός στον Πύργο, που εντοπίστηκε το επίκεντρο

Το πρωί της Παρασκευής 13/02/2026, σεισμός κατεγράφη στον Πύργου Ηλέιας.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 09:18 με το επίκεντρο να εντοπίζεται μεταξύ Πύργου και Αμαλιάδας.

Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αμαλιάδας, ενώ είχε εστιακό βάθος 28,6 χιλιόμετρα

