Ηλεία: Σεισμός στον Πύργο, που εντοπίστηκε το επίκεντρο
Σεισμός «κούνησε» Πύργο και Αμαλιάδα σήμερα Παρασκευή 13/02/2026.
Το πρωί της Παρασκευής 13/02/2026, σεισμός κατεγράφη στον Πύργου Ηλέιας.
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 09:18 με το επίκεντρο να εντοπίζεται μεταξύ Πύργου και Αμαλιάδας.
Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αμαλιάδας, ενώ είχε εστιακό βάθος 28,6 χιλιόμετρα
