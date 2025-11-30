Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σε τροχαίο
H ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Tροχαίο το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό στην Ηλεία, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός του ενός ΙΧ να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της, σύμφωνα με το patrisnews.com. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός προληπτικά.
Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
