Ηλεία: Στα χέρια του εισαγγελέα η υπόθεση με το κακοποιημένο βρέφος

Στο γραφείο του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών βρίσκεται πλέον η υπόθεση για πιθανή κακοποίηση βρέφους από την Ηλεία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική έκθεση που αφορά το δέκα μηνών κοριτσάκι και το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, φτάνει στα χέρια του δικαστικού λειτουργού. Το πόρισμα των ειδικών αναμένεται να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της έρευνας, καθώς αποτυπώνει με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο τη σωματική κατάσταση του βρέφους, η οποία οδήγησε τις αρχές στην άμεση κινητοποίηση με την υπόνοια της συστηματικής κακοποίησης.

Τα ευρήματα που περιγράφονται στην έκθεση και οι διαπιστώσεις των θεραπόντων ιατρών συνθέτουν την εικόνα ενός παιδιού που, παρά το νεαρό της ηλικίας του, φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκτίμηση του παιδοχειρουργού και μέλους της επιτροπής Ιατροδικαστικής Διερεύνησης περιστατικών παιδικής κακοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλη Αλεξοπούλο, το βρέφος φέρει κατάγματα στο χέρι και το πόδι, τα οποία χρονολογούνται προ μηνός, παλαιότερα εγκαύματα, καθώς και ένα εμφανές σημάδι από δάγκωμα στο κορμί του. Η σοβαρότερη επιπλοκή, ωστόσο, είναι η διάγνωση οστεομυελίτιδας, μία επώδυνη λοίμωξη των οστών που προκλήθηκε από την πλήρη έλλειψη ιατρικής φροντίδας στα αρχικά κατάγματα και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Από τον Πύργο στην Πάτρα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο του Πύργου. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, η ίδια φέρεται να αποχώρησε αιφνιδιαστικά με το βρέφος, προτού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, κίνηση που πυροδότησε τις υποψίες του ιατρικού προσωπικού, που είδαν στοιχεία που κινούν υποψίες για κακοποίηση. Οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές. Η μητέρα είχε συλληφθεί με την κατηγορία της παραμέλησης ανήλικου και είχε αφεθεί ελεύθερη με προφορική εντολή. Στην συνέχεια το βρέφος μεταφέρθηκε εκ νέου στις υγειονομικές δομές της Ηλείας.

Ωστόσο, λόγω της εξειδικευμένης ορθοπεδικής φροντίδας που απαιτούσε η περίπτωση της οστεομυελίτιδας, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο της Πάτρας. Εκεί, το παιδί παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, ενώ η μητέρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι εκ νέου έγκυος, βρισκόταν μέχρι και χτες αργά το απόγευμα μαζί με το παιδί στο Καραμανδάνειο.

Βεβαρυμμένο οικογενειακό παρελθόν

Η έρευνα της ΕΛΑΣ φέρνει στο φως στοιχεία που καταδεικνύουν πως η συγκεκριμένη οικογένεια της μητέρας, ήταν ήδη γνωστή στις κοινωνικές υπηρεσίες και στους φορείς προστασίας ανηλίκων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με επίσημη ανακοίνωσή του αποκάλυψε πως η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε απασχολήσει τις αρχές δύο χρόνια νωρίτερα, όταν σε ηλικία 16 ετών είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της, προκαλώντας την έκδοση missing alert. Παράλληλα, ο οργανισμός είχε παρέμβει και για τον 13χρονο αδελφό της μητέρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται μόνος του στους δρόμους της Πάτρας. Παρά το γεγονός ότι είχε υποβληθεί αίτημα για τη φιλοξενία του ανηλίκου σε δομή, αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με το παιδί να παραμένει για ένα διάστημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών», αναφέρει ο οργανισμός σε σχετική ανακοίνωση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις ευθύνες

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, να κάνει λόγο για μία «κόλαση» που βίωνε το βρέφος. Η ιατρική κοινότητα εστιάζει πλέον στην αποκατάσταση της υγείας του παιδιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το περιβάλλον διαβίωσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί. Τα ερωτήματα που πλανόνται είναι πολλά. Ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός, με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων να αναμένεται να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

