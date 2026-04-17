Ηλεία: Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση με 8 συλλήψεις και 95 παραβάσεις ΚΟΚ

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17 Απριλίου 2026, σε περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας–Κυλλήνης και της Βουπρασία, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της ΕΛΑΣ.

Στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας, καθώς και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτεταμένοι έλεγχοι και συντονισμένη δράση

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, την ΟΠΚΕ, την ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών.

Παράλληλα, στις έρευνες παρευρέθηκε Εισαγγελικός Λειτουργός, ενώ συμμετείχε και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ για ελέγχους σχετικά με ρευματοκλοπές.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Ελέγχθηκαν 180 άτομα

Ελέγχθηκαν 60 οχήματα

Πραγματοποιήθηκαν 10 κατ’ οίκον έρευνες

Προσήχθησαν 10 άτομα

Συνελήφθησαν 8 ημεδαποί

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για:

6 άτομα για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων (παράνομη εγκατάσταση)

1 ανήλικο για στέρηση δελτίου ταυτότητας

1 άτομο για ρευματοκλοπή

Βεβαιώσεις παραβάσεων ΚΟΚ

Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 95 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι ανάλογες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες.

