Ηλεία: Το σκούτερ που «πρόδωσε» τον δράστη της Φοινικούντας – Το κλειδί της υπόθεσης και η διαδρομή του

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλονίζει τη Μεσσηνία, καθώς οι Αρχές εντόπισαν νέα δεδομένα από κάμερες και κινητά τηλέφωνα, που αποκαλύπτουν τη διαδρομή του δράστη μετά το φονικό.

Ηλεία: Το σκούτερ που «πρόδωσε» τον δράστη της Φοινικούντας - Το κλειδί της υπόθεσης και η διαδρομή του
09 Οκτ. 2025 11:59
Pelop News

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τις Αρχές να έχουν πλέον στα χέρια τους νέα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και καταθέσεις κατοίκων και συγγενών.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, το σκούτερ που χρησιμοποίησε ο νεαρός δράστης φαίνεται να του ανήκει και έχει καταγραφεί να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία. Τα βίντεο δείχνουν ότι κινήθηκε σε περιορισμένη ακτίνα από τον τόπο του εγκλήματος, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια υποδεικνύει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά το φονικό.

Οι αναλυτές του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα για τα γεγονότα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Εκτιμούν ότι ο δράστης ενήργησε αυθόρμητα, χωρίς προσχεδιασμό, ωθούμενος από θυμό και εκδίκηση.

Η συμπεριφορά του δείχνει ότι στόχευε συγκεκριμένο πρόσωπο, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίο πυροβόλησε πρώτο. Στη συνέχεια σκότωσε τον επιστάτη και επιτέθηκε στον ανιψιό του θύματος, πιθανότατα για να εξαλείψει μάρτυρες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, χρησιμοποίησε το προσωπικό του σκούτερ, πιθανώς χωρίς πινακίδες, και ένα περίστροφο έξι σφαιρών — ένδειξη ότι δεν επρόκειτο για μαζική εκτέλεση, αλλά για στοχευμένο χτύπημα.

Από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς την Πύλο, ακολουθώντας την παραλιακή διαδρομή μέσω Γαργαλιάνων, και στη συνέχεια φαίνεται να κατευθύνθηκε προς την Ηλεία, όπου οι Αρχές εκτιμούν ότι αναζητά καταφύγιο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή, με εντατικούς ελέγχους σε δρόμους και οικισμούς κοντά στα σύνορα των δύο νομών.

Την ίδια ώρα, καταθέσεις κατοίκων αποκαλύπτουν ότι το βασικό θύμα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης, φοβόταν για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα. Φέρεται να είχε ζητήσει άδεια οπλοφορίας και να είχε αγοράσει καραμπίνα για αυτοπροστασία, ενώ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του και διέμενε μόνιμα στο κάμπινγκ.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την εκτίμηση ότι το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία δεν ήταν τυχαίο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να συνδέεται με προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, που κορυφώθηκαν με τραγικό τρόπο και οδήγησαν τον δράστη στη φυγή προς την Ηλεία.

Πηγή: patrisnews.com
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
13:27 Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ