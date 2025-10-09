Ηλεία: Το σκούτερ που «πρόδωσε» τον δράστη της Φοινικούντας – Το κλειδί της υπόθεσης και η διαδρομή του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τις Αρχές να έχουν πλέον στα χέρια τους νέα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και καταθέσεις κατοίκων και συγγενών.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, το σκούτερ που χρησιμοποίησε ο νεαρός δράστης φαίνεται να του ανήκει και έχει καταγραφεί να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία. Τα βίντεο δείχνουν ότι κινήθηκε σε περιορισμένη ακτίνα από τον τόπο του εγκλήματος, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια υποδεικνύει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά το φονικό.

Οι αναλυτές του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα για τα γεγονότα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Εκτιμούν ότι ο δράστης ενήργησε αυθόρμητα, χωρίς προσχεδιασμό, ωθούμενος από θυμό και εκδίκηση.

Η συμπεριφορά του δείχνει ότι στόχευε συγκεκριμένο πρόσωπο, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίο πυροβόλησε πρώτο. Στη συνέχεια σκότωσε τον επιστάτη και επιτέθηκε στον ανιψιό του θύματος, πιθανότατα για να εξαλείψει μάρτυρες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, χρησιμοποίησε το προσωπικό του σκούτερ, πιθανώς χωρίς πινακίδες, και ένα περίστροφο έξι σφαιρών — ένδειξη ότι δεν επρόκειτο για μαζική εκτέλεση, αλλά για στοχευμένο χτύπημα.

Από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς την Πύλο, ακολουθώντας την παραλιακή διαδρομή μέσω Γαργαλιάνων, και στη συνέχεια φαίνεται να κατευθύνθηκε προς την Ηλεία, όπου οι Αρχές εκτιμούν ότι αναζητά καταφύγιο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή, με εντατικούς ελέγχους σε δρόμους και οικισμούς κοντά στα σύνορα των δύο νομών.

Την ίδια ώρα, καταθέσεις κατοίκων αποκαλύπτουν ότι το βασικό θύμα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης, φοβόταν για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα. Φέρεται να είχε ζητήσει άδεια οπλοφορίας και να είχε αγοράσει καραμπίνα για αυτοπροστασία, ενώ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του και διέμενε μόνιμα στο κάμπινγκ.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την εκτίμηση ότι το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία δεν ήταν τυχαίο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να συνδέεται με προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, που κορυφώθηκαν με τραγικό τρόπο και οδήγησαν τον δράστη στη φυγή προς την Ηλεία.

Πηγή: patrisnews.com

