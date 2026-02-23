Ηλεία: «Βούλιαξε» η Κουρούτα για τα Κούλουμα ΦΩΤΟ

Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες του τριημέρου κατέκλυσαν την Κουρούτα για τα παραδοσιακά Κούλουμα

23 Φεβ. 2026 18:27
Με μια πρωτοφανή συμμετοχή πολιτών που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκαν στην πανέμορφη Κουρούτα οι εκδηλώσεις για τα παραδοσιακά κούλουμα που διοργάνωσε ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας ο Δήμος Ήλιδας, κλείνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το φετινό «9ο Καρναβάλι Αμαλιάδας».

Από νωρίς το πρωί, η κεντρική πλατεία, η παραλία και οι πεζόδρομοι της Κουρούτας «βούλιαξαν» από χιλιάδες δημότες και επισκέπτες κάθε ηλικίας, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τον εξαιρετικό καιρό, την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες για να γιορτάσουν την έναρξη της Σαρακοστής, δίπλα στο κύμα.

Το θέαμα στον ουρανό ήταν μοναδικό, καθώς εκατοντάδες χαρταετοί πέταξαν πάνω από την δημοφιλή παραλία, ενώ το παραδοσιακό Σαρακοστιανό τραπέζι «στρώθηκε» με μεράκι από το Δήμο Ήλιδας και προσφέρθηκε δωρεάν σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Τα πλούσια εδέσματα προετοιμάστηκαν από τον γνωστό σεφ και Δημοτικό Σύμβουλο Ήλιδας κ. Νίκο Τσαγρή, με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών και την πολύτιμη συμβολή του Εμπορικού Συλλόγου Ήλιδας, του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Κουρούτας «Ο Άγιος Αθανάσιος» και τις ευγενικές δωρεές πολλών τοπικών επιχειρήσεων.

Η γιορτή ξεκίνησε με παραδοσιακά χορευτικά από τον Εκπολιτιστικό Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Αμαλιάδας «Η Αστρινιά», ενώ το κέφι απογειώθηκε με τη ζωντανή εμφάνιση του τραγουδιστή Σάκη Ζαφειρόπουλου και του συγκροτήματος «AXION», μετατρέποντας την πλατεία Κουρούτας στο απόλυτο επίκεντρο της διασκέδασης.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, φανερά ικανοποιημένος από την τεράστια προσέλευση, δήλωσε ότι: «Η εικόνα της Κουρούτας ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, μας γεμίζει περηφάνια κι ελπίδα και αποδεικνύει πως ο Δήμος Ήλιδας ξέρει να ενώνεται και να κρατά ζωντανές τις παραδόσεις του».

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τους συλλόγους, τους εθελοντές και τους επιχειρηματίες για την προσφορά τους, ευχόμενος σε όλο τον κόσμο «Καλή Σαρακοστή, με υγεία, ευτυχία κι αλληλεγγύη».

Οι χαρταετοί που κατέκλυσαν τον ουρανό ήταν εκατοντάδες, με τον Σύλλογο Οικιστών της Κουρούτας «Ο Άγιος Αθανάσιος» να διοργανώνει διαγωνισμό… καλούμπας και να βραβεύει τον χαρταετό που κατάφερε να φτάσει ψηλότερα από όλους.

