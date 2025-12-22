Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν το πέναλτι 22%, ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο

Οσοι φορολογούμενοι δεν θα καταφέρουν μέχρι και την Τετάρτη 31/12/ 2025 να καλύψουν το 30% του φετινού εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις, θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο το 2026.

Αντίθετα, όσοι έχουν φροντίσει και έχουν πληρώσει με ηλεκτρονικό χρήμα αμοιβές σε επαγγελματίες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα φοροδιαφυγής θα κερδίσουν έξτρα μείωση φόρου.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να έχει δαπανήσει φέτος για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό χρήμα ποσοστό ίσο με το 30% του εισοδήματός του, δηλαδή 6.000 ευρώ. Αν η αξία των αποδείξεων είναι 5.000 ευρώ, τότε για τη διαφορά των 1.000 ευρώ θα χρεωθεί με έξτρα φόρο 22%, δηλαδή 220 ευρώ, ποσό που θα φανεί με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2026.

Ωστόσο, υπάρχουν 12 κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν για το εάν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν ή όχι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025 το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών αποδείξεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί απαλλάσσονται πλήρως από το μέτρο και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι είναι 70 ετών και άνω, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά έως 3.100 κατοίκους που δεν είναι τουριστικοί προορισμοί, αλλά και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Φορο-μπόνους

Οι φορολογούμενοι που συνηθίζουν να πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα δικηγόρους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κομμωτήρια, ταξί και άλλους επαγγελματίες θα κερδίσουν έξτρα έκπτωση φόρου για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος, η οποία φθάνει έως και 2.200 ευρώ και θα εμφανιστεί στο ραβασάκι της φορολογικής δήλωσης του 2026.

Επίσης, οι δαπάνες για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμιάτρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα, απόδειξη αξίας 100 ευρώ μετράει στην εφορία για 200 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν επεκταθεί και για τα εισοδήματα του 2026, τα οποία θα φορολογηθούν το 2027.

Οι εξαιρέσεις

Από το μέτρο της πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με e-αποδείξεις, απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

-Όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

-Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

-Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

-Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες.

-Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

-Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

-Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

-Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

-Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

-Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

-Οι φυλακισμένοι.

