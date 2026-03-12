Ηλιάδης μετά από ατύχημα: «Κλείστε άμεσα το επικίνδυνο τμήμα του ποδηλατόδρομου»

Το αίτημα του Ανδρέα Ηλιάδη από το νοσοκομείο μετά σοβαρό ατύχημα

Ηλιάδης μετά από ατύχημα: «Κλείστε άμεσα το επικίνδυνο τμήμα του ποδηλατόδρομου»
12 Μαρ. 2026 9:52
Ο γνωστός παιδοεντατικολόγος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, νοσηλεύεται από χθες Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στο ΠΓΝΠ Ρίου, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που υπέστη ενώ εκινήτο στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας, κοντά στο νέο ΚΤΕΛ.

Το περιστατικό συνέβη όταν το ποδήλατό του συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ποδήλατο. Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, οι ρόδες και των δύο ποδηλάτων παγιδεύτηκαν στις σιδηροδρομικές ράγες του τρένου, με αποτέλεσμα οι αναβάτες να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν βίαια. Το συγκεκριμένο σημείο δεν διαθέτει καμία ειδική πρόβλεψη ή προστασία για ασφαλή διέλευση ποδηλατών, δημιουργώντας επικίνδυνη διασταύρωση με τις ράγες.

Κινητή μονάδα ΕΚΑΒ με γιατρό μετέφερε επειγόντως τον κ. Ηλιάδη στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου. Εκεί υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο: λαρυγγοσκόπηση, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα σε οστό του λάρυγγα, αιμάτωμα, έντονο οίδημα, εκδορές στα πόδια και μώλωπες στα χέρια. Κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του για νοσηλεία και συνεχή παρακολούθηση, ενώ έχει υποβληθεί σε πολλαπλές λαρυγγοσκοπήσεις.

Ο γιατρός αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή δυσκολία στην κατάποση, έντονο πόνο, αδυναμία διαχείρισης σάλιου και γενική δυσφορία.

Από το δωμάτιο νοσηλείας του, ο Ανδρέας Ηλιάδης απέστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, με την οποία ζητά την άμεση διακοπή της πρόσβασης ποδηλατών στο συγκεκριμένο τμήμα του ποδηλατόδρομου – από τη μπάρα του τρένου έως το σημείο του ατυχήματος – μέχρι να εφαρμοστούν ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας.

Στην επιστολή τονίζει ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και περαστικών, δεν είναι το πρώτο ατύχημα στο ίδιο σημείο. Προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μεγάλος για μικρά παιδιά και μπορεί να οδηγήσει σε τραγωδία, ακόμη και θανατηφόρο ατύχημα.

