Ηλιδα: Ο Βλάσσης – Μιχαηλίδου στις εκδηλώσεις για ασυνόδευτα παιδιά της Κυπριακής τραγωδίας

Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστα Βλάση και της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου κας Αθηνάς Μιχαηλίδου, θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του Δήμου Ήλιδας προς τιμήν των ασυνόδευτων παιδιών της κυπριακής τραγωδίας του 1974, που φιλοξενήθηκαν στη χώρα μας.

Οι εκδηλώσεις αποτελούν κορυφαία στιγμή μνήμης και συγκίνησης, καθώς αναδεικνύεται μία σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης: η φιλοξενία των προσφυγόπουλων της Κύπρου το 1974, που παραμένει διαχρονικό σύμβολο προσφοράς και ελπίδας.

Τα παιδιά αυτά, ύστερα από 51 χρόνια, επιστρέφουν στην Ηλεία ως φιλοξενούμενα της Ιεράς Μητροπόλεως, του Δήμου Ήλιδας, του Δήμου Πηνειού και του Δήμου Πύργου, συμμετέχοντας σε σειρά τιμητικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα από τις 22 έως τις 26/09/ 2025.

Ο Δήμος Ήλιδας πρωτοστατεί σε αυτές τις εκδηλώσεις, καθώς την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιήσει τα αποκαλυπτήρια μνημειακής πλάκας στο πάρκο Μπελογιάννη Αμαλιάδας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τα ασυνόδευτα παιδιά της Κύπρου, τα οποία, μετά την τουρκική εισβολή του 1974, βρήκαν καταφύγιο -αρχικά- στην Ηλεία και -εν συνεχεία- σε ολόκληρη τη χώρα.

Η μνημειακή πλάκα, έργο της εικαστικού Έλλης Γράβαλου, θα αποκαλυφθεί στις 12:00 το μεσημέρι, παρουσία μελών του Κυπριακού Συνδέσμου Ασυνόδευτων Φιλοξενηθέντων Παιδιών στην Ελλάδα (1974–1979), επισήμων εκπροσώπων που θα βρεθούν από την Κύπρο στη χώρα μας, καθώς και σύσσωμης της πολιτικής, εκκλησιαστικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας της Ηλείας.

Πριν από την τελετή, στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση του Συνδέσμου στο Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, όπου τα μέλη του θα απονείμουν τιμητικές διακρίσεις σε εκπροσώπους της Ηλείας και του Δήμου Ήλιδας για τη διαχρονική στήριξή τους, ενώ θα τιμήσουν και επίτιμα μέλη τους.

Καθοριστική για τις εκδηλώσεις στην Ηλεία και την επίσκεψη μνήμης των ασυνόδευτων παιδιών, 51 χρόνια μετά, υπήρξε η συμβολή του προέδρου του Κυπριακού Συνδέσμου κ. Ανδρέα Θεοδοσίου και του αντιπροέδρου κ. Μιχάλη Μιχαήλ, ενώ οι εκδηλώσεις αποτελούν την ελάχιστη ανταμοιβή στα προσφυγόπουλα που έζησαν από πρώτο χέρι την τραγωδία του πολέμου και του ξεριζωμού.

Τα ασυνόδευτα παιδιά της Κύπρου, που φιλοξενήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, συνιστούν μία ελάχιστα γνωστή σελίδα του κυπριακού δράματος. Με τις εκδηλώσεις μνήμης, ο Δήμος Ήλιδας και οι φορείς της Ηλείας φιλοδοξούν να συμβάλουν στην ανάδειξη της ιστορίας τους και στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

