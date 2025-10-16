Ημαθία: Έκλεψαν 500 πρόβατα από μονάδα στο Κλειδί – Τα υπόλοιπα βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά

Απίστευτη υπόθεση στη βόρεια Ελλάδα: κτηνοτρόφος στο Κλειδί Ημαθίας κατήγγειλε την κλοπή 500 ζώων από τη μονάδα του, ενώ λίγες ημέρες αργότερα τα υπόλοιπα βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά. Οι αρχές ερευνούν τόσο την κλοπή όσο και τον κίνδυνο διασποράς της ασθένειας.

Ημαθία: Έκλεψαν 500 πρόβατα από μονάδα στο Κλειδί – Τα υπόλοιπα βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά
16 Οκτ. 2025 11:16
Pelop News

Μια πρωτοφανής υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές και στην τοπική κοινωνία του Κλειδιού Ημαθίας, καθώς κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα μαζικής ζωοκλοπής, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκαν κρούσματα ευλογιάς στο υπόλοιπο κοπάδι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κτηνοτρόφος, που διατηρεί μονάδα με περίπου 700 ζώα, αντιλήφθηκε την κλοπή όταν επισκέφθηκε το χώρο και διαπίστωσε πως έλειπαν 500 ζώα. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και σε γειτονική μονάδα, από την οποία αφαιρέθηκαν 180 ζώα.

Ο ιδιοκτήτης υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων, αναφέροντας πως εντόπισε ίχνη από ρόδες οχήματος κοντά στη μονάδα, στοιχείο που πιθανόν να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη των ερευνών.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι υγειονομικοί έλεγχοι στα περίπου 200 ζώα που είχαν απομείνει στη μονάδα έδειξαν πως είναι θετικά στην ευλογιά, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες ότι και τα κλεμμένα ζώα ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Οι αρχές διερευνούν παράλληλα τόσο την υπόθεση της ζωοκλοπής όσο και το ενδεχόμενο εξάπλωσης της ασθένειας, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην τοπική παραγωγή, απειλώντας να πλήξει καίρια την κτηνοτροφία της περιοχής.
