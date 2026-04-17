Ημαθία: Εντυπωσιακές εικόνες από σπάνια αλμπίνο ζαρκάδια

Ένα εξαιρετικά σπάνιο και πανέμορφο θέαμα αντίκρισε ένας αγρότης στην Ημαθία, όταν ήρθε αντιμέτωπος με δύο λευκά ζαρκάδια. Ο κ. Θωμάς Χειμωνάς, που κατάφερε να καταγράψει τις εικόνες, αρχικά πίστεψε πως πρόκειται για ένα μόνο ζώο, όμως σύντομα διαπίστωσε πως επρόκειτο για δύο σπάνια δείγματα του είδους.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του, το ένα ζαρκάδι έφερε κέρατα ενώ το άλλο όχι, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για ένα αρσενικό και ένα θηλυκό.

Η λευκή τους εμφάνιση οφείλεται στον αλμπινισμό, μια γενετική ιδιαιτερότητα που προκαλεί έλλειψη μελανίνης και απαντάται σπάνια στο ζωικό βασίλειο.

Πηγή: ΕΡΤnews

