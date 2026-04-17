Ημαθία: Εντυπωσιακές εικόνες από σπάνια αλμπίνο ζαρκάδια

Εντυπωσιακές εικόνες από δύο σπάνια αλμπίνο ζαρκάδια στην Ημαθία.

Ημαθία: Εντυπωσιακές εικόνες από σπάνια αλμπίνο ζαρκάδια
17 Απρ. 2026 9:53
Pelop News

Ένα εξαιρετικά σπάνιο και πανέμορφο θέαμα αντίκρισε ένας αγρότης στην Ημαθία, όταν ήρθε αντιμέτωπος με δύο λευκά ζαρκάδια. Ο κ. Θωμάς Χειμωνάς, που κατάφερε να καταγράψει τις εικόνες, αρχικά πίστεψε πως πρόκειται για ένα μόνο ζώο, όμως σύντομα διαπίστωσε πως επρόκειτο για δύο σπάνια δείγματα του είδους.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του, το ένα ζαρκάδι έφερε κέρατα ενώ το άλλο όχι, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για ένα αρσενικό και ένα θηλυκό.

Η λευκή τους εμφάνιση οφείλεται στον αλμπινισμό, μια γενετική ιδιαιτερότητα που προκαλεί έλλειψη μελανίνης και απαντάται σπάνια στο ζωικό βασίλειο.

Πηγή: ΕΡΤnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ