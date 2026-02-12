Ημαθία: Εξάρθρωση σπείρας με λεία πάνω από 400.000 ευρώ

Διαρρήξεις και κλοπές σπιτιών ανά την Ελλάδα, από την 5μελη σπείρα με έδρα την Ημαθία.

Ημαθία: Εξάρθρωση σπείρας με λεία πάνω από 400.000 ευρώ
12 Φεβ. 2026 15:44
Pelop News

Διαρρήξεις και κλοπές σε όλη την Ελλάδα, με λεία που εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ, φέρεται να διέπραξαν τους τρεις τελευταίους μήνες τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, την οποία εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στην Ημαθία 12 άτομα που οδηγήθηκαν νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή αντιμετωπίζοντας -μεταξύ άλλων- τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών και της πλαστογραφίας.

Όπως έγινε γνωστό, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Τα «χτυπήματα» που εξιχνιάστηκαν είναι κυρίως στους νομούς Θεσσαλονίκης (Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Χαλάστρα και Εύοσμο), Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Γρεβενών και Αττικής.

Τα μέλη είχαν διαρθρώσει τη δράση τους σε τρεις 5μελείς ομάδες με διακριτούς ρόλους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη ομάδα προχωρούσε σε διαρρήξεις κατοικιών και σε κλοπές χρημάτων από οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων είχαν κάνει αναλήψεις από τραπεζικά καταστήματα και ήταν υπό παρακολούθηση. Η δεύτερη ομάδα έκανε διαρρήξεις οχημάτων σε χώρους στάθμευσης, ενώ τα μέλη της φαίνεται πως διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Η τρίτη ομάδα είχε αναλάβει τη μίσθωση «επιχειρησιακών» οχημάτων, που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, συνήθως με την τοποθέτηση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικές έρευνες κορυφώθηκαν, χθες το πρωί, οπότε έγινε επιχείρηση σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών. Εκτός από τους 12 συλληφθέντες, στη δικογραφία υπάρχουν τρία ακόμη άτομα που αναζητούνται. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν -μεταξύ άλλων- κοσμήματα και χρήματα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:26 Αδωνις Γεωργιάδης προς Κωνσταντοπούλου: «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή»
18:19 Nations League: Κληρώνει για την Ελλάδα στη League A
18:10 Μητέρα 9 παιδιών συνελήφθη ως ύποπτη για τον φόνο των δύο βρεφών!
18:00 Στο επίκεντρο οι έμποροι: Σύσκεψη του γενικού γραμματέα με εκπρόσωπους φορέων
17:51 Μεταφορά παράνομων μεταναστών και συλλήψεις
17:51 Πάτρα: Το κέντρο πήρε «φωτιά» με βαλκανικούς ρυθμούς ΦΩΤΟ
17:36 Συναγερμός, εξαφανίστηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη
17:26 Νεκρός παγκόσμιος πρωταθλητής, τον «πρόδωσε» το αλεξίπτωτό του
17:22 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ
17:17 Η τιμωρία της Euroleague στον Γιώργο Μπαρτζώκα για ότι έγινε στο Ντουμπάι
17:14 Βουλή: Το λάθος με το κουμπί και η παραδοχή Μπούρα ΒΙΝΤΕΟ
17:09 Ολοταχώς για σύμπραξη ΕΣΥ και Ασφαλιστικών: Ο Ανδρέας Ξανθός βλέπει άμεσα ιδιωτικοποίηση της Υγείας
17:03 ΕΚΤΑΚΤΟ: Η ICE αποσύρεται από την Μινεσότα
17:02 Στη φυλακή ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος» για τα λαθραία τσιγάρα
17:01 Η ΝΕΠ έτοιμη για νέες κολυμβητικές διακρίσεις
16:52 Καραμανλής για Παπαληγούρα: Ενας πολιτικός με υψηλή αίσθηση καθήκοντος
16:40 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βάζει «λουκέτο» στα κτίρια μετά τα επεισόδια
16:38 Η συνάντηση Τσίπρα – Τασούλα και η αναφορά στην «Ιθάκη»
16:26 Νεκρά βρέφη σε καταψύκτη σε πόλη της Γαλλίας
16:14 Χρηστίδης: Η χαμένη επταετία της ΝΔ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ