Ημερίδα από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος

Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο προστασίας και επένδυση για το μέλλον. Αυτό είναι το χρήσιμο συμπέρασμα που προκύπτει από την ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων, έναντι φυσικών καταστροφών, που συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος.

Σλόγκαν της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ήταν η προτροπή «Δράσε με γνώση – Κέρδισε με ασφάλεια», και θέμα της: «Υποχρεωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων – Νόμος 5116/2024».

Χαιρετισμό εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας απηύθυνε ο Β΄ αντιπρόεδρος του, Τάκης Βασιλείου, ο οποίος τόνισε: «Ως Επιμελητήριο, βλέπουμε καθημερινά την αγωνία και τον αγώνα των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να σταθούν όρθιοι μέσα σ’ ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Η ασφάλιση και ειδικά η σωστή, υπεύθυνη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο προστασίας και συνέχειας. Είναι η “ασπίδα” που μπορεί να εξασφαλίσει πως, ό,τι και αν συμβεί, η επιχείρηση θα μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε στον χαιρετισμό της και η πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Σοφία Αρβανίτη, η οποία χαρακτήρισε την ασφάλιση «επένδυση για το μέλλον».

Μίλησαν η νομική σύμβουλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), κα Γιολάντα Κουκουλέτσου, η οποία παρουσίασε τα κύρια σημεία του Νόμου 5116/2024 και το μέλος της Επιτροπής Περιουσίας Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΑΕ, κος Νίκος Κοντοβουνήσιος.

Για να καταδείξει τη μεγάλη σημασία της ασφάλισης, η κυρία Κουκουλέτσου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον φετινό Αύγουστο την Αχαΐα, καταγράφηκαν 59 ζημιές, κόστους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Νόμος 5116/2024 προβλέπει την υποχρεωτική – από την 1ην Ιουνίου – ασφάλιση των επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο άνω των 500.000 ευρώ έναντι φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα έναντι πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού, επί του 70% του ενεργητικού τους και επί του 100% των αυτοκινήτων και των οχημάτων.

Την εκδήλωση συντόνισε το μέλος του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ευάγγελος Σπαθής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



