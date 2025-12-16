Ημερίδα Marketing στην Πάτρα: Από την ιδέα στο brand στη νέα εποχή του digital

Πώς μια απλή ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό brand – Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο

Ημερίδα Marketing στην Πάτρα: Από την ιδέα στο brand στη νέα εποχή του digital
16 Δεκ. 2025 14:03
Pelop News

Μια επίκαιρη ημερίδα αφιερωμένη στο σύγχρονο marketing, το branding και τις νέες ψηφιακές πρακτικές φιλοξενείται στην Πάτρα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Κέντρο Πολιτισμού – Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς» (Γερμανού 30).

Τη διοργάνωση υπογράφουν το περιοδικό «ΠΑΤΡΙΝΟΡΑΜΑ HELLENIC» και η εταιρεία We Digital Services, με στόχο να ανοίξει ο διάλογος γύρω από τη μετάβαση «Από την Ιδέα στο Brand – Η Νέα Εποχή του Marketing».

Από το branding στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο επίκεντρο της ημερίδας τίθενται κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα επιχειρηματίες, επαγγελματίες και νέους δημιουργούς:

  • Πώς γίνεται μια απλή ιδέα ισχυρό brand στη σύγχρονη αγορά;

  • Ποιος είναι ο ρόλος του digital marketing και της τεχνητής νοημοσύνης;

  • Πώς τα social media και το storytelling διαμορφώνουν την εμπειρία του πελάτη;

  • Ποια είναι τα τοπικά success stories που αξίζουν προσοχής;

Η εκδήλωση φέρνει στο ίδιο τραπέζι έννοιες-κλειδιά της σύγχρονης επιχειρηματικής στρατηγικής, όπως brand και ταυτότητα, digital marketing και AI, storytelling, αλλά και εμπειρία πελάτη, με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές.

Οι ομιλητές

Στην ημερίδα θα μιλήσουν δύο επαγγελματίες με ενεργή παρουσία στον χώρο του marketing:

  • Τρύφωνας Παχής, Digital Marketing Specialist στην εταιρεία We Digital Services

  • Νίκος Ντάβος, επικεφαλής της εταιρείας Davos Marketing Services

Ημερίδα Marketing στην Πάτρα: Από την ιδέα στο brand στη νέα εποχή του digital Ημερίδα Marketing στην Πάτρα: Από την ιδέα στο brand στη νέα εποχή του digital

Οι εισηγήσεις τους αναμένεται να φωτίσουν τις σύγχρονες τάσεις, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, στελέχη, φοιτητές και νέους δημιουργούς που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τη νέα εποχή του marketing και του branding.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:33 Κυψέλη: Κακουργηματικη δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
16:24 Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον φίλο του – Αφέθηκαν ελεύθεροι
16:15 Πάτρα: Νεκρή 69χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Μποζαΐτικα
16:12 Σοφία Μουτίδου μετά τον τσακωμό με τον Αχιλλέα Μπέο: Μου στέλνει ο κόσμος ότι με διασύρουν στα κανάλια
16:04 Διήμερο ενημερωτικών ημερίδων: «Από το Σχολείο στην Κοινωνία: Ο κύκλος της βίας και οι δρόμοι της πρόληψης» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:01 Η γυναικεία μορφή ως εσωτερικό τοπίο: Η έκθεση «morphe» του Νικόλα Γερασιμόπουλου στο Ciel
15:48 Παρασκευαΐδης κατά ηγεσίας ΠΑΣΟΚ: «Ο Δουδωνής έρχεται αλεξιπτωτιστής γιατί τον θέλει ο πρόεδρος»
15:40 Σάλος σε λύκειο στο Αιγάλεω: Μαθητές κατήγγειλαν πως καθηγήτρια τους έβαλε να δουν επεισόδιο του Black Mirror
15:32 Δικαστική νίκη του Εμπαπέ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν: Τεράστιο το πόσο που πρέπει να πληρωθεί
15:24 Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα ήρθε στην Πάτρα
15:23 Ο Παναθηναϊκός Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα με δώρο βιβλίο του Ολυμπιακού!
15:16 Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε 15 μηχανήματα παιδικών παιχνιδιών στο Αίγιο
15:08 Καύση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών
15:00 Πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμόζει το ΠΓΝΠ: Νοσηλεία στο σπίτι – Ξεκινάει πνευμονολογική φροντίδα για 120 ασθενείς
14:56 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και η μητέρα του φερόμενου αρχηγού
14:52 Υπόθεση-μαμούθ κοκαΐνης: Προθεσμία για απολογία έλαβαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συγκατηγορούμενοί του
14:49 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ερευνάται αυτοκτονία νεαρού για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση
14:46 Πάτρα: Κυκλοφορούσαν μέρα μεσημέρι με ναρκωτικά – Τους έπιασαν σε έλεγχο
14:40 Δημοσκόπηση GPO: Πλειοψηφία υπέρ πρόωρων εκλογών το 2026 – Αλλάζει το κλίμα στο εκλογικό σώμα
14:37 Επιμελητήριο Αχαΐας – Παπαχριστόπουλος: «Η στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αναγκαιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ