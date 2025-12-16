Ημερίδα Marketing στην Πάτρα: Από την ιδέα στο brand στη νέα εποχή του digital

Μια επίκαιρη ημερίδα αφιερωμένη στο σύγχρονο marketing, το branding και τις νέες ψηφιακές πρακτικές φιλοξενείται στην Πάτρα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Κέντρο Πολιτισμού – Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς» (Γερμανού 30).

Τη διοργάνωση υπογράφουν το περιοδικό «ΠΑΤΡΙΝΟΡΑΜΑ HELLENIC» και η εταιρεία We Digital Services, με στόχο να ανοίξει ο διάλογος γύρω από τη μετάβαση «Από την Ιδέα στο Brand – Η Νέα Εποχή του Marketing».

Από το branding στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο επίκεντρο της ημερίδας τίθενται κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα επιχειρηματίες, επαγγελματίες και νέους δημιουργούς:

Πώς γίνεται μια απλή ιδέα ισχυρό brand στη σύγχρονη αγορά;

Ποιος είναι ο ρόλος του digital marketing και της τεχνητής νοημοσύνης;

Πώς τα social media και το storytelling διαμορφώνουν την εμπειρία του πελάτη;

Ποια είναι τα τοπικά success stories που αξίζουν προσοχής;

Η εκδήλωση φέρνει στο ίδιο τραπέζι έννοιες-κλειδιά της σύγχρονης επιχειρηματικής στρατηγικής, όπως brand και ταυτότητα, digital marketing και AI, storytelling, αλλά και εμπειρία πελάτη, με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές.

Οι ομιλητές

Στην ημερίδα θα μιλήσουν δύο επαγγελματίες με ενεργή παρουσία στον χώρο του marketing:

Τρύφωνας Παχής , Digital Marketing Specialist στην εταιρεία We Digital Services

Νίκος Ντάβος, επικεφαλής της εταιρείας Davos Marketing Services

Οι εισηγήσεις τους αναμένεται να φωτίσουν τις σύγχρονες τάσεις, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, στελέχη, φοιτητές και νέους δημιουργούς που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τη νέα εποχή του marketing και του branding.

