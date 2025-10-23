Ημερίδα του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» για τον Μαραθώνιο της Αθήνας

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας «Φειδιππίδης», στα πλαίσια της καλύτερης προετοιμασίας όσων πρόκειται να συμμετάσχουν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους δρομείς στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ο Δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» που διοργανώνει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 10:00, στην Αίθουσα Τύπου «Αλέκα Σιούλη», στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση του Φειδιππίδης» αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ομιλητές στην ημερίδα θα είναι:

α. Ο καταξιωμένος προπονητής στίβου, με εξειδίκευση στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, κ. Ιωάννης Δαγκόγλου, ο οποίος θα παρουσιάσει στους Μαραθωνοδρόμους στρατηγικές και συμβουλές, ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία τις ιδιαιτερότητες της Αυθεντικής Μαραθώνιας διαδρομής από την εκκίνηση στο Μαραθώνα μέχρι τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο

β. Ο Βαλκανιονίκης του Μαραθωνίου και Πανελληνιονίκης στις μεγάλες αποστάσεις κ. Νίκος Αργυρόπουλος, που θα αφηγηθεί χρήσιμες εμπειρίες του – εμπειρίες “ζωής” όπως ο ίδιος τις έχει χαρακτηρίσει – από τους ενενήντα εννέα (99) Μαραθωνίους που έχει συμμετάσχει, με έμφαση στη διαδρομής της Αθήνας, που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στους δρομείς που θα λάβουν μέρος σε λίγες ημέρες στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.

γ. Ο διαιτολόγος/διατροφολόγος και σύμβουλος αθλητικής διατροφής κ. Κωνσταντίνος Σερεμέτης, ο οποίος θα παρουσιάσει διατροφικές συμβουλές για την εβδομάδα του αγώνα, κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου, αλλά και μετά τον τερματισμό, με σκοπό τη γρήγορη και σωστή αποκατάσταση των Μαραθωνοδρόμων.

Στο τέλος της ημερίδας θα υπάρχει χρόνος για υποβολή ερωτήσεων.

Πέρας προσέλευσης 18:45

Πέρας ημερίδας 20:45

Είναι η 4η ημερίδα για δρομείς μεγάλων αποστάσεων που διοργανώνει ο Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» την τελευταία 3ετια, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ενημερώνει τα μέλη τους και τους πατρινούς δρομείς με θέματα, χρήσιμα, για την επιτυχή δοκιμασία του απαιτητικού Μαραθωνίου της Αθήνας».

