«Ήμουν σε θέση άμυνας» υποστήριξε ο 38χρονος Βούλγαρος για τη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, ΒΙΝΤΕΟ

Η απολογία του κράτησε σχεδόν τρεις ώρες

20 Φεβ. 2026 18:50
Pelop News

Περίπου τρεις ώρες κράτησε η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου για την δολοφονία μέσα στο γραφείο του Αρχιφύλακα στις Φυλακές Δομοκού την περασμένη Κυριακή (15/02/2026).

Αρχιφύλακας και δολοφόνος έκαναν βόλτες σαν φιλαράκια στους διαδρόμους στις φυλακές Δομοκού

Σύμφωνα με το δικηγόρο του Αθανάσιο Τάρτη κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα στο οποίο περιγράφουν ότι όσα έγιναν ήταν σε θέση άμυνας και σε καμία περίπτωση δεν είχε προσχεδιάσει την δολοφονία του 43χρονου Έλληνα βαρυποινίτη στις Φυλακές Δομοκού.

Όπως αναφέρει το lamiareport ισχυρίζεται ότι το θύμα τον χρησιμοποίησε για να βρεθεί με τον Αρχιφύλακα επικαλούμενος ότι ήθελε να τον βοηθήσει για να βρει συνήγορο και έτσι βρέθηκαν όλοι μαζί στο γραφείο.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κ. Τάρτης, για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους έχουν ζητήσει να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις που έχουν δώσει στις ανακριτικές αρχές.

Λίγο πριν τις 2:30’ το μεσημέρι τις σκάλες του Δικαστηρίου ανέβηκε και ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Σκυφτός και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου προκειμένου να οδηγηθεί στο γραφείο του Ανακριτή.

Ο συνήγορός του Δημήτριος Γκαβέλας μίλησε στους δημοσιογράφους υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δε γνώριζε για τις προθέσεις του θύματος και σοκαρισμένος παρακολούθησε να τον πυροβολεί ο 38χρονος ο οποίος βρισκόταν εκεί για να του μιλήσει για υπόθεση του.

Μετά την ολοκλήρωση και της απολογίας του Αρχιφύλακα, οι δύο συλληφθέντες θα αντιμετωπίσουν και την Εισαγγελέα Υπηρεσίας προκειμένου να γίνει γνωστή η ποινική τους μεταχείριση έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

