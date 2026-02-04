«In the heat of … Carnival»: Ανοικτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας

«In the heat of … Carnival» είναι ο τίτλος της ανοικτής συναυλίας που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 7μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄.

Το καρναβαλικό θερμόμετρο του Σαββατόβραδου αναλαμβάνουν να ανεβάσουν τα Πατρινά μουσικά σχήματα με σειρά εμφάνισης: Special K, Above Suspicion και Marooned in Blues.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει ο Δημήτρης Μουλίνος.

Special K

Οι Special K δημιουργήθηκαν το 2023 με έδρα την Πάτρα και αποτελούνται από τέσσερα μέλη με διαφορετικές μουσικές καταβολές και επιρροές. Κοινός τους στόχος είναι η δημιουργική σύνθεση ετερόκλητων ακουσμάτων και η γεφύρωση διαφορετικών μουσικών κόσμων, μέσα από έναν σύγχρονο και δυναμικό ήχο. Η μουσική τους είναι ένα εκρηκτικό μουσικό κράμα που συνδυάζει τη δύναμη του rock με τον ρυθμό και το συναίσθημα της dance μουσικής, δημιουργώντας μια έντονη και άμεσα επικοινωνιακή live εμπειρία.

Οι Special K αποτελούνται από τους Φαίδωνα Διαμαντόπουλο (φωνή), Φανή Μπάδα (κιθάρα), Τάσο Νικολόπουλο (μπάσο) και Πέτρο Χαρίτο (τύμπανα).

Above Suspicion

Οι Above Suspicion είναι ένα εξαμελές Πατρινό μουσικό σχήμα το οποίο κινείται μουσικά και υφολογικά στα είδη του ελληνικού και ξένου Pop-Rock, Funky, Disco & έντεχνου Ελληνικού τραγουδιού. Οι επιλογές που έχουν κάνει στο ρεπερτόριό τους καθώς και ο τρόπος παρουσίασης του έχει ως στόχο να μεταδίδει στο κοινό μια αίσθηση party και να το παρακινεί -γιατί όχι ακόμα και να χορέψει!

Οι Above Suspicion αποτελούνται από τους: Ελευθερία Μποχατζιάρ (φωνή), Γιάννη Ασλανίδη (μπάσο), Ανδρέα Ζαρκαδάκη (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστα Παλαιολόγο Δραγάση (τύμπανα), Νίκο Κοντογεωργόπουλο (πλήκτρα), Φώτη Καλλιντέρη(σαξόφωνο).

Marooned in Blues

Οι Marooned in Blues αποτελούν πατρινό μουσικό σχήμα με σαφή προσανατολισμό στο blues ρεπερτόριο και επιλεγμένες αναφορές σε blues-rock αισθητική, με στόχο ένα συνεκτικό και υψηλής ποιότητας συναυλιακό αποτέλεσμα.

Στον πυρήνα της καλλιτεχνικής ταυτότητας των Marooned in Blues βρίσκεται ο Διονύσης Κανάκης, ο οποίος είναι κιθαρίστας και εκπαιδευτικός με εμπειρία άνω των 30 ετών στη διδασκαλία σε ωδεία και σε ατομικά μαθήματα. Διδάσκει ηλεκτρική, ακουστική και κλασική κιθάρα. Ασχολείται με jazz, blues, ambient και experimental μουσική. Έχει διατελέσει καθηγητής RGT @ LCM (Registry of Guitar Tutors) σε συνεργασία με το Thames Valley University, ενώ η καλλιτεχνική του δραστηριότητα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική σε θέατρο, εκδηλώσεις και ηχογραφήσεις. Σήμερα διδάσκει στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών.

