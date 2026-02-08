«In the heat of … Carnival»: Τρία δυναμικά πατρινά συγκροτήματα ξεσήκωσαν το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ΦΩΤΟ

Γεμάτη ρυθμό και αξέχαστες επιτυχίες η συναυλία των Πατρινών συγκροτημάτων

08 Φεβ. 2026
Σε ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών προσανατολισμών που κινήθηκε στους ήχους του μπλουζ, του ροκ, της χορευτικής μουσικής, της funk, της pop μας ταξίδεψαν το βράδυ του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄ τρία Πατρινά συγκροτήματα που εμφανίστηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Ρυθμοί, μελωδίες και εξαιρετικά παιξίματα από τρία γκρουπ που πρόσφεραν μια κεφάτη και εξωστρεφή πλευρά της μουσικής στη συναυλία «In the heat of … Carnival». Με τοπική αφετηρία αλλά με αναζητήσεις που ανοίγονται σε πολύ πιο ευρύχωρα πλαίσια οι Special K, οι Above Suspicion και οι Marooned in Blues στη μουσική τους συνδύασαν την καλλιτεχνική ποιότητα και τις γερές δόσεις διασκέδασης παρουσιάζοντας γνωστές επιτυχίες στο κοινό.

Οι Special K, αποτελούμενοι από τους Φαίδωνα Διαμαντόπουλο (φωνή), Φανή Μπάδα (κιθάρα), Τάσο Νικολόπουλο (μπάσο) και Πέτρο Χαρίτο (τύμπανα), συνδύασαν δημιουργικά ετερόκλητα ακούσματα και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, μέσα από έναν σύγχρονο και δυναμικό ήχο. Εφόδιό τους η εκρηκτική σύνθεση της δύναμης του rock, του ρυθμού και του συναισθήματος της dance μουσικής.

Οι Above Suspicion, στελεχωμένοι από τους Ελευθερία Μποχατζιάρ  (φωνή), Γιάννη Ασλανίδη (μπάσο), Ανδρέα Ζαρκαδάκη (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστα Παλαιολόγο Δραγάση (τύμπανα), Νίκο Κοντογεωργόπουλο (πλήκτρα) και Φώτη Καλλιντέρη (σαξόφωνο), έπαιξαν μεγάλες επιτυχίες της pop-rock, της funky και της disco των δεκαετιών από το 1960 έως το 2000 αλλά και διασκευές γνωστών τραγουδιών του ελληνικού ρεπερτορίου.

Οι Marooned in Blues με κινητήριο μοχλό τον κιθαρίστα και εκπαιδευτικό Διονύση Κανάκη κινήθηκαν σε blues διαδρομές και παρουσίασαν επιλεγμένες αναφορές στη  blues-rock αισθητική αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις με την υψηλή τους τεχνική αλλά και την συνολική συναυλιακή παρουσία τους και το συνεκτικό υψηλού επιπέδου πρόγραμμά τους.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Δημήτρης Μουλίνος.

 

