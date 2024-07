Ινδία: 87 οι νεκροί που ποδοπατήθηκαν σε θρησκευτική συνάθροιση ΒΙΝΤΕΟ

Το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα σε θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 87 άνθρωποι, προκαλεί θλίψη και συγκλονισμό.

Ο μεγάλος αριθμός θυμάτων, που σύμφωνα με το NDTV φτάνει τους 87, υπογραμμίζει την τραγικότητα της κατάστασης.

Επίσης, στο Γαλλικό Πρακτορείο μίλησε Ραμ Μόχαν Τιβάρι, ανώτερος ιατρικός αξιωματούχος στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, εκφράζοντας τον φόβο ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με το protothema, το περιστατικό συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί. Μια τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι υπάρχουν φόβοι για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Uttar Pradesh: Horrifying visuals. Stampede during a religious gathering of Bhole Baba Satsang in Hathras, over 27 people (Most Women) reported dead, over 100 devotees fainted, were taken away in buses and vans. pic.twitter.com/H5IvZZmqOn

— மகாராஜா ® (@maharaja_2020) July 2, 2024