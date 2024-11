Ινδία: Η ρύπαση στο Νέο Δελχί εξήντα φορές πάνω από το ανώτατο όριο του ΠΟΥ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πυκνό στρώμα τοξικού νέφους καλύπτει σήμερα τα περισσότερα τμήματα της βόρειας Ινδίας.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νέο Δελχί έφτασε σε επίπεδο πάνω από 60 φορές υψηλότερο από το ανώτατο όριο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με μετρήσεις της εταιρείας IQAir.

Η συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM2.5 (τα πιο επικίνδυνα γιατί διαχέονται απευθείας στο αίμα) μετρήθηκε το πρωί στα 907 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε ορισμένα σημεία της μεγαλούπολης των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με την IQAir.

Τα σωματίδια PM2.5 είναι καρκινογόνα και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων.

Η πόλη έρχεται αντιμέτωπη κάθε χειμώνα με ρεκόρ ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στις τοξικές αναθυμιάσεις από τα εργοστάσια και την οδική κυκλοφορία, στις οποίες προστίθενται αυτή την εποχή του χρόνου και αυτές από την εποχική καύση γεωργικών υπολειμμάτων.

Politics peaks amid #Delhi‘s ‘air emergency’

CM #Atishi accuses Centre of playing “politics on pollution” #BJP replies, ‘CM is busy indulging in blame game..’#DelhiPollution #AirPocalypse | @NivedhanaPrabhu pic.twitter.com/HYwAtS6yew

— Mirror Now (@MirrorNow) November 18, 2024