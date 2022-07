Ινδία: Ήπιε νερό από «ιερό ποτάμι» αλλά… κατέληξε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Indraprastha Apollo του Δελχί εισήχθη ο πρωθυπουργός του Παντζάμπ Bhagwant Mann, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε.

Ο Mann υποβλήθηκε σε εξετάσεις για τον στομαχόπονο που ένιωθε και οι γιατροί του νοσοκομείου διέγνωσαν λοίμωξη.

Αν και επιχειρήθηκε να κρατηθεί μυστική η ασθένειά του, τον γύρο του διαδικτύου έκαναν φωτογραφίες που τον δείχνουν να πίνει ένα ποτήρι νερό από το Kali Bein, ένα ποταμό που θεωρείται ιερός.

Την επίμαχη φωτογραφία, η οποία έχει γίνει viral, είχε δημοσιεύσει η κυβέρνηση. Μάλιστα, η κυβέρνηση είχε δηλώσει πως ο πολιτικός φύτεψε ένα δενδρύλλιο στις όχθες του ποταμού και ότι ήπιε επίσης νερό από το ρυάκι.

Πάντως, το γραφείο του Bhagwant Mann δεν επιβεβαίβωσε τη νοσηλεία του, ωστόσο πηγές αναφέρουν πως η ασθένεια του σχετίζεται με την κατανάλωση νερού από το Kali Bein.

Το βίντεο που έγινε viral

Χρήστης ανέβασε στο Twitter βίντεο που απεικονίζει τον Bhagwant Mann να σκύβει στο ποτάμι και να γεμίζει το ποτήρι του, ενώ κόσμος είχε συγκεντρωθεί στο σημείο.

Στη συνέχεια κατεβάζει… μονορούφι το ποτήρι νερό, χωρίς κανένα ίχνος δισταγμού, θέλωντας να αποδείξει πως τα ύδατα του Kali Bein είναι καθαρά και δεν έχουν ίχνος μόλυνσης.

Βέβαια, λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε στο νοσοκομείο, με τους χρήστες του Twitter να κάνουν πάρτι κάτω από την ανάρτηση.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022