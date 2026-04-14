Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 40 τραυματίες, έκρηξη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, ΒΙΝΤΕΟ
14 Απρ. 2026 21:50
Pelop News

Στην κεντρική Ινδία μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (14/4/2026) σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του κρατιδίου Τσατίσγκαρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 40, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα εργοστασίου της Vedanta Limited, θυγατρικής της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Vedanta Resources, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Βιομηχανίας της κρατιδιακής κυβέρνησης Λακάν Λαλ Ντεγουανγκάν.

Διευκρίνισε πως η κατάσταση 24 τραυματιών χαρακτηρίζεται σοβαρή. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Βίσνου Ντέο Σάι ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί «αμερόληπτη έρευνα» για να καταλογιστούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τη θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ