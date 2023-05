Ινδία: Τραγωδία με τουλάχιστον 20 νεκρούς από ανατροπή πλεούμενου – Και παιδιά ανάμεσα στα θύματα ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τις Αρχές και δημοσιεύματα των ΜΜΕ της Ινδίας, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, από την ανατροπή πλεούμενου που μετέφερε τουρίστες στην πολιτεία Κεράλα στα νοτιοανατολικά της Ινδίας χθες Κυριακή 7 Μαΐου.

«Με θλίβει η απώλεια ανθρωπίνων ζωών εξαιτίας του ναυτικού δυστυχήματος στη Μαλαπούραμ στην Κεράλα. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι μέσω Twitter, υποσχόμενος αποζημιώσεις στους πλησιέστερους συγγενείς των νεκρών ανθρώπων.

Έχουν ανασυρθεί είκοσι νεκροί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India και το πρακτορείο ειδήσεων PTI. Η εφημερίδα Indian Express από την πλευρά της έκανε λόγο για 18 νεκρούς.

Το δυστύχημα έγινε στην Τάνουρ, παραθαλάσσια πόλη στην περιφέρεια Μαλαπούραμ, στην Κεράλα. Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

🇮🇳So far, 21 people have died after a boat overturned in front of the coastal city of Tanur.#News #India pic.twitter.com/oWn9YsbpeO

— F.M NEWS (@fmnews__) May 7, 2023