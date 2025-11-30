Ινδονησία: 442 νεκροί και πάνω από 400 αγνοούμενοι

Τραγωδία μεγάλων διαστάσεων στην Ινδονησία και σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας από τις φονικές πλημμύρες που έχουν σκορπίσει θάνατο και εκτεταμένες καταστροφές και ζημιές.

Από τις χειμαρρώδεις πλημμύρες σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Σρι Λάνκα εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, αρκετοί έχουν τραυματιστεί ή αγνοούνται, ενώ χωριά, σπίτια και περιουσίες έχουν «σβηστεί» από τον χάρτη.

Ο απολογισμός στην Ινδονησία έφθασε τους 442 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποίησε σήμερα (30.11.2025) η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων, ενώ υπάρχει έκτακτη ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και υλικό ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



