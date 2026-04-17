Ινδονησία: 8 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στο νησί Βόρνεο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.

Το ελικόπτερο, τύπου Airbus, ανήκε στην τοπική εταιρεία Matthew Air Nusantara και μετέφερε δύο μέλη πληρώματος και έξι επιβάτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών της Ινδονησίας, κανείς δεν επέζησε από τη συντριβή.

Η επικοινωνία με το ελικόπτερο χάθηκε μόλις πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από την επαρχία Δυτικής Καλιμάνταν το πρωί της Πέμπτης. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε περιοχή με πυκνό δάσος και απότομες πλαγιές. Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα θύματα χθες το βράδυ.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένας υπήκοος Μαλαισίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της συντριβής. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η Ινδονησία, ως μεγάλο αρχιπέλαγος με χιλιάδες νησιά, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αεροπορικές και ελικοπτερικές μεταφορές για τη σύνδεση των περιοχών της. Ωστόσο, η χώρα έχει καταγράψει αρκετά θανατηφόρα αεροπορικά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, με την ασφάλεια των πτήσεων να αποτελεί συχνά αντικείμενο κριτικής.

