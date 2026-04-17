Ινδονησία: 8 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου

Ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο νησί Βόρνεο της Ινδονησίας, σκοτώνοντας και τους 8 επιβαίνοντες.

17 Απρ. 2026 8:23
Pelop News

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στο νησί Βόρνεο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.

Το ελικόπτερο, τύπου Airbus, ανήκε στην τοπική εταιρεία Matthew Air Nusantara και μετέφερε δύο μέλη πληρώματος και έξι επιβάτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών της Ινδονησίας, κανείς δεν επέζησε από τη συντριβή.

Η επικοινωνία με το ελικόπτερο χάθηκε μόλις πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από την επαρχία Δυτικής Καλιμάνταν το πρωί της Πέμπτης. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε περιοχή με πυκνό δάσος και απότομες πλαγιές. Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα θύματα χθες το βράδυ.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένας υπήκοος Μαλαισίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της συντριβής. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η Ινδονησία, ως μεγάλο αρχιπέλαγος με χιλιάδες νησιά, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αεροπορικές και ελικοπτερικές μεταφορές για τη σύνδεση των περιοχών της. Ωστόσο, η χώρα έχει καταγράψει αρκετά θανατηφόρα αεροπορικά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, με την ασφάλεια των πτήσεων να αποτελεί συχνά αντικείμενο κριτικής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
12:37 Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
12:32 Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό
12:31 Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
12:27 Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά
12:21 Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»
12:17 Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου
12:07 Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο
11:54 Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι
11:52 Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ
11:47 Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα
11:42 Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
11:37 Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο
11:27 Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών
11:25 Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:20 «Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες
11:20 Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»
11:15 ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
