Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός ανοιχτά της Σουμάτρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή Μπάντα, κοντά στα νησιά Μαλούκου της Ινδονησίας, όπως ανέφερε το German Research Centre for Geosciences (GFZ). Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 137 χιλιόμετρα.

Παρά τη σημαντική ισχύ της δόνησης, η αρμόδια γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας, BMKG, δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε ότι το μέγεθος της δόνησης ήταν 6,2 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και συνιστούν στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμένουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενους μετασεισμούς.

