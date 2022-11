Ινδονησία: Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στη Σουμάτρα

Σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νοτιοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία.

Ο σεισμός όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Οι αρχές της χώρας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι και στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.6 || 212 km SW of #Bengkulu (#Indonesia) || 10 min ago (local time 20:37:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/JUoqLHd8pt

