Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Σφοδρές βροχές και καταιγίδες προκαλούν χάος, ακυρώσεις πτήσεων ΒΙΝΤΕΟ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πλήττονται από έντονες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για παραμονή στα σπίτια και αποφυγή περιοχών επιρρεπών σε πλημμύρες.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) προειδοποιεί για συνεχιζόμενες βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους, σκόνη και τρικυμία σε όλη τη χώρα.

Στο Ντουμπάι, ο δήμος έχει θέσει τις ομάδες του σε πλήρη επιφυλακή, με 24ωρες επιχειρήσεις για την απομάκρυνση υδάτων από δρόμους και την αντιμετώπιση αναφορών σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και η ομαλή κυκλοφορία.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ιδιαίτερα στη Σάρτζα, σε περιοχές όπως η Χαλιντίγια (Al Majaz-3) και η Αλ Εστικλάλ, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς σε προσοχή.

Car stranded on a waterlogged street in Sharjah.

Video by: Virendra Saklani/Gulf News Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/lV0cwVBxED — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Λόγω των ακραίων φαινομένων, οι αεροπορικές εταιρείες Emirates και Flydubai προχώρησαν σε ακυρώσεις και επαναπρογραμματισμούς πτήσεων. Το Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Εμιρατοποίησης (MoHRE) συνέστησε την υιοθέτηση τηλεργασίας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις πληγείσες περιοχές στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ στο Άμπου Ντάμπι αναστάληκαν οι κοινοτικές εκδηλώσεις.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 27χρονος Ινδός στο Ρας Αλ Καϊμά, μετά από κατάρρευση τοίχου εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να ενημερώνουν τον πληθυσμό για μέτρα προστασίας.

