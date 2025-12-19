Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Σφοδρές βροχές και καταιγίδες προκαλούν χάος, ακυρώσεις πτήσεων ΒΙΝΤΕΟ

Αρχές καλούν σε αποφυγή μετακινήσεων

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Σφοδρές βροχές και καταιγίδες προκαλούν χάος, ακυρώσεις πτήσεων ΒΙΝΤΕΟ
19 Δεκ. 2025 11:11
Pelop News

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πλήττονται από έντονες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για παραμονή στα σπίτια και αποφυγή περιοχών επιρρεπών σε πλημμύρες.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) προειδοποιεί για συνεχιζόμενες βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους, σκόνη και τρικυμία σε όλη τη χώρα.

Στο Ντουμπάι, ο δήμος έχει θέσει τις ομάδες του σε πλήρη επιφυλακή, με 24ωρες επιχειρήσεις για την απομάκρυνση υδάτων από δρόμους και την αντιμετώπιση αναφορών σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και η ομαλή κυκλοφορία.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ιδιαίτερα στη Σάρτζα, σε περιοχές όπως η Χαλιντίγια (Al Majaz-3) και η Αλ Εστικλάλ, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς σε προσοχή.

Λόγω των ακραίων φαινομένων, οι αεροπορικές εταιρείες Emirates και Flydubai προχώρησαν σε ακυρώσεις και επαναπρογραμματισμούς πτήσεων. Το Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Εμιρατοποίησης (MoHRE) συνέστησε την υιοθέτηση τηλεργασίας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις πληγείσες περιοχές στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ στο Άμπου Ντάμπι αναστάληκαν οι κοινοτικές εκδηλώσεις.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 27χρονος Ινδός στο Ρας Αλ Καϊμά, μετά από κατάρρευση τοίχου εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να ενημερώνουν τον πληθυσμό για μέτρα προστασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:45 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου
12:40 Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς
12:40 23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας
12:35 Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό
12:30 Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
12:27 Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός
12:24 Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
12:17 Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του
12:13 Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ
12:05 Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
11:56 Βασίλης Σκουντής συζητώντας με την «Π»: «Σοκάρει η πλήρης αδιαφορία των κάτω των 40» ΒΙΝΤΕΟ
11:55 Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο
11:50 Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ
11:41 Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή
11:32 Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
11:21 Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center
11:15 Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο
11:14 Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα
11:13 Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στη Ρόδο: Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ