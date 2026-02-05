Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρόταση για νέα πλατφόρμα «Διαφάνεια» στη θέση της «Διαύγειας»

Πρόταση για ενιαίο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης του δημόσιου χρήματος κατέθεσε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρόταση για νέα πλατφόρμα «Διαφάνεια» στη θέση της «Διαύγειας»
05 Φεβ. 2026 13:59
Pelop News

Τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας με την ονομασία «Διαφάνεια» προτείνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, σε συνεργασία με την Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας, με στόχο — όπως αναφέρεται — την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου στη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Η πρόταση φιλοδοξεί να ανοίξει δημόσιο διάλογο μεταξύ ειδικών και πολιτών, ώστε να εξεταστούν τεχνικές δυνατότητες, θεσμικές προϋποθέσεις και πιθανές αλλαγές που θα μπορούσαν να στηρίξουν την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το σημερινό ψηφιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση πλατφορμών και περιορισμένη διαλειτουργικότητα, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση και αξιοποίηση πληροφοριών. Αν και η «Διαύγεια» αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη διαφάνεια, η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων δεν συνοδεύτηκε — όπως επισημαίνεται — από αντίστοιχο συντονισμό.

Η προτεινόμενη πλατφόρμα «Διαφάνεια» σχεδιάζεται ως ενιαία ψηφιακή υποδομή που θα ενοποιεί δεδομένα από υπάρχοντα συστήματα του Δημοσίου, όπως η «Διαύγεια», το ΚΗΜΔΗΣ, το ΕΣΗΔΗΣ και το ΓΕΜΗ, επιτρέποντας — σύμφωνα με την πρόταση — ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας κάθε δημόσιας δαπάνης από την προκήρυξη έως την πληρωμή.

Παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ανοικτών δεδομένων και λογισμικού ανοικτού κώδικα, με στόχο τη διασφάλιση τεχνολογικής ανεξαρτησίας του Δημοσίου και ευρύτερης πρόσβασης πολιτών, δημοσιογράφων και ερευνητών στις σχετικές πληροφορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:40 Ξεκινά η προετοιμασία για τη διοργάνωση του Welcome το UP, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2026
15:32 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία
15:26 Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
15:16 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
15:08 Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
15:00 Πάτρα: Ρίχνει «γέφυρες» συνεργασίας με την Ερμού ο κ. Μάστακας
15:00 Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή
14:57 Η γάτα στο Μαξίμου: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε την «Κλειώ» με βίντεο στα social
14:53 Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο δικαστικό μέγαρο με κατσαβίδι και σουγιά
14:52 Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
14:45 Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις κλοπές σε οικίες με δράστη 18χρονο
14:45 ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Σφοδρή επίθεση για τη ΓΣΕΕ με φόντο την έρευνα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση
14:37 Δυτική Μάνη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από την κακοκαιρία
14:30 Συμφωνία Τουρκίας – Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου
14:27 Αχαρνές: Κύκλωμα ναρκωτικών με «παρατηρητήριο» καμερών – Συνελήφθησαν δύο, αναζητείται τρίτος
14:19 Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ
14:18 Μαρινάκης απαντά σε Σαμαρά: «Χωρίς μέτρο δεν υπάρχει αξιοπιστία» – Σχόλιο και για Καραμανλή
14:15 Περσικός Κόλπος: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δύο τάνκερ με πάνω από 1 εκατ. λίτρα λαθραίο ντίζελ
14:12 Κακοκαιρία στην Αττική: Ισχυρές βροχές στην Αθήνα – Προειδοποιήσεις για καταιγίδες και λασποβροχές
14:08 Βρυξέλλες: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελληνική Γλώσσα με πρωτοβουλία Μελέτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ