Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρόταση για νέα πλατφόρμα «Διαφάνεια» στη θέση της «Διαύγειας»

Τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας με την ονομασία «Διαφάνεια» προτείνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, σε συνεργασία με την Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας, με στόχο — όπως αναφέρεται — την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου στη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Η πρόταση φιλοδοξεί να ανοίξει δημόσιο διάλογο μεταξύ ειδικών και πολιτών, ώστε να εξεταστούν τεχνικές δυνατότητες, θεσμικές προϋποθέσεις και πιθανές αλλαγές που θα μπορούσαν να στηρίξουν την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το σημερινό ψηφιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση πλατφορμών και περιορισμένη διαλειτουργικότητα, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση και αξιοποίηση πληροφοριών. Αν και η «Διαύγεια» αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη διαφάνεια, η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων δεν συνοδεύτηκε — όπως επισημαίνεται — από αντίστοιχο συντονισμό.

Η προτεινόμενη πλατφόρμα «Διαφάνεια» σχεδιάζεται ως ενιαία ψηφιακή υποδομή που θα ενοποιεί δεδομένα από υπάρχοντα συστήματα του Δημοσίου, όπως η «Διαύγεια», το ΚΗΜΔΗΣ, το ΕΣΗΔΗΣ και το ΓΕΜΗ, επιτρέποντας — σύμφωνα με την πρόταση — ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας κάθε δημόσιας δαπάνης από την προκήρυξη έως την πληρωμή.

Παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ανοικτών δεδομένων και λογισμικού ανοικτού κώδικα, με στόχο τη διασφάλιση τεχνολογικής ανεξαρτησίας του Δημοσίου και ευρύτερης πρόσβασης πολιτών, δημοσιογράφων και ερευνητών στις σχετικές πληροφορίες.

