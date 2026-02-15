Ιωάννα Μαλέσκου: Πάρτι γενεθλίων ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Η παρουσιάστρια έσβησε τα κεράκια της έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Δανιά και τη μικρή τους κόρη, Μαρίλια, σε μια βραδιά που τα είχε όλα.

15 Φεβ. 2026 16:33
Pelop News

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη έζησε η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό πάρτι στο «κτήμα Αριάδνη».

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η παρουσιάστρια έσβησε τα κεράκια της έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Δανιά και τη μικρή τους κόρη, Μαρίλια, σε μια βραδιά που τα είχε όλα.

Ο χώρος ήταν διακοσμημένος με κομψότητα, σε ζεστούς τόνους και διακριτικό φωτισμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτινή αλλά ταυτόχρονα οικεία. Οικογένεια, στενοί φίλοι και συνεργάτες βρέθηκαν στο πλευρό της, χαρίζοντάς της ευχές.

Η Ιωάννα Μαλέσκου επέλεξε για τη βραδιά ένα μακρύ μαύρο φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα και τη θηλυκότητά της. Κομψή, λαμπερή και με διακριτικό μακιγιάζ, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να συνδυάζει στιλ και φινέτσα χωρίς υπερβολές. Το σύνολο ολοκληρωνόταν με minimal κοσμήματα και ένα χτένισμα που τόνιζε τα χαρακτηριστικά της.

Οι φωτογραφίες από τη βραδιά επιβεβαίωσαν ότι η παρουσιάστρια ήταν το απόλυτο επίκεντρο, με την εμφάνισή της να συζητιέται ιδιαίτερα στα social media.

Η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η παρουσιάστρια έσβησε την τούρτα της κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της, Μαρίλια. Στο πλευρό της στεκόταν διακριτικά ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Δανιάς, ο οποίος επιλέγει σταθερά να διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Μάρτιο του 2023 στο Δημαρχείο Ραφήνας και λίγους μήνες αργότερα ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. Από τότε, η οικογενειακή τους ζωή αποτελεί προτεραιότητα, με την Ιωάννα Μαλέσκου να μιλά συχνά για τη σημασία της ενότητας και της ηρεμίας.

