Ιωάννινα – Δυτική Μακεδονία: Εγκρίθηκε νέα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις περιοχές Natura2000

Μία ακόμη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ήπειρος και τμήματος της Δυτική Μακεδονία, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων που παρέμεναν ανοιχτές επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν εγκριθεί ΕΠΜ για 251 περιοχές Natura, όταν τα προηγούμενα 25 χρόνια είχαν εγκριθεί αντίστοιχες μελέτες μόλις για 75 περιοχές. Πλέον, όπως αναφέρεται, το 68% του συνόλου των περιοχών Natura 2000 διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη προστασίας.

Κάλυψη 25 περιοχών Natura σε Ήπειρο και Γρεβενά

Η νέα μελέτη αφορά συνολικά 25 περιοχές Natura 2000 στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Γρεβενών, καλύπτοντας ορεινά, υγροτοπικά και παράκτια οικοσυστήματα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας.

Οι περιοχές αυτές φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς και σημαντικούς τύπους οικοτόπων, ενώ εντάσσονται σε ένα από τα πιο πλούσια οικολογικά δίκτυα της χώρας.

Η λίμνη Παμβώτιδα και οι νέες προβλέψεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λίμνη Παμβώτιδα, στα Ιωάννινα, όπου προβλέπεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση επέκτασης οικισμών έως 5% για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Παράλληλα, η έγκριση της ΕΠΜ θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων των δήμων της περιοχής, καθώς θέτει σαφές θεσμικό πλαίσιο για χρήσεις γης και προστατευόμενες ζώνες.

Πολιτικές αντιδράσεις και τοποθετήσεις

Από πλευράς κυβέρνησης, τονίζεται ότι η ρύθμιση δεν συνιστά οριζόντια επέκταση σχεδίων πόλης, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά φίλτρα και ειδικές μελέτες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε στη Βουλή ότι πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις με ανώτατα όρια και όχι γενικευμένες ρυθμίσεις, υπογραμμίζοντας τον προστατευτικό χαρακτήρα του πλαισίου.

Έργα υποδομής και αναπτυξιακές προοπτικές

Με τη νέα ΕΠΜ ανοίγει επίσης ο δρόμος για τον ποδηλατόδρομο γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα, ενώ δημιουργούνται προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου στη Βασιλίτσα στα Γρεβενά.

Κυβερνητικοί βουλευτές από την Ήπειρο χαιρέτισαν την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για κλείσιμο ενός μακροχρόνιου θεσμικού κενού που καθυστερούσε κρίσιμα έργα και παρεμβάσεις στην περιοχή.

Η νέα ΕΠΜ θεωρείται ότι εισάγει ένα πιο σαφές και δεσμευτικό πλαίσιο προστασίας, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην περιβαλλοντική διαχείριση και την αναπτυξιακή δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



