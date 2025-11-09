Ιωάννινα: Επιασαν το αφεντικό του μπαρ να σερβίρει ποτά σε ανήλικους

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο κατάστημα

09 Νοέ. 2025 16:23
Pelop News

Επ’ αυτοφώρω έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να σερβίρει αλκοολούχα ποτά σε δύο ανήλικους μαθητές, ηλικίας 16 και 17 ετών.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τους ανήλικους να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά.

Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Οι αρχές τονίζουν πως η προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ παραμένει υψηλή προτεραιότητα και πως θα συνεχιστούν οι έλεγχοι.
