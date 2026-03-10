Ιωάννινα: Κλειστά και σήμερα σχολεία, παιδικοί σταθμοί και δημοτικές δομές, συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά το σεισμό

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων μονάδων έως την ολοκλήρωση αυτοψιών και επανελέγχων από τα αρμόδια κλιμάκια.

10 Μαρ. 2026 7:46
Pelop News

Κλειστές θα παραμείνουν την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 όλες οι σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία και άλλες δημοτικές δομές στα Ιωάννινα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι έλεγχοι στατικότητας μετά τον ισχυρό σεισμό της Κυριακής 8 Μαρτίου.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, με νεότερη ανακοίνωσή του, διευκρινίζει ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς σε ορισμένα κτίρια απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι ή επανέλεγχοι από εξειδικευμένα κλιμάκια της ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.).

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν:

Παιδικοί Σταθμοί και Νηπιαγωγεία

  • 2ος Παιδικός Σταθμός
  • Παιδικός Σταθμός Αμπελιάς
  • Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου
  • Παιδικός Σταθμός Κουτσελιού
  • Παιδικός Σταθμός Κατσικάς
  • Παιδικός Σταθμός Σεισμόπληκτα
  • 34ο Νηπιαγωγείο
  • Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας
  • Νηπιαγωγείο Μπάφρας
  • Νηπιαγωγείο Γορίτσας

Σχολικές Μονάδες

  • 21ο Δημοτικό Σχολείο
  • Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας
  • Γενικό Λύκειο Πεδινής

Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης

  • ΚΔΑΠ Ανατολής
  • ΚΔΑΠμεΑ

Επιπλέον, λόγω ανάγκης επανελέγχου από ειδικό κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, θα παραμείνουν κλειστές:

  • Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
  • 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»
  • 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Παυλίδειος Σχολή» – ΖΕΠ
  • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»
  • Γυμνάσιο Πεδινής

Τέλος, δεν θα λειτουργήσουν δημοτικές δομές όπως:

  • Δημοτικό Μουσείο
  • Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και το παράρτημά του στην Ανατολή
  • Χώροι προβών Φιλαρμονικής και Συμφωνικής Ορχήστρας, Εικαστικό Εργαστήριο, τμήματα παραδοσιακών χορών και Σχολή Χορού
  • Πνευματικό Κέντρο Ανατολής
  • Δημοτικό Αρχείο

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και πολιτών. Μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και οι επανέλεγχοι, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των δομών.

