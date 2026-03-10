Ιωάννινα: Κλειστά και σήμερα σχολεία, παιδικοί σταθμοί και δημοτικές δομές, συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά το σεισμό

Κλειστές θα παραμείνουν την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 όλες οι σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία και άλλες δημοτικές δομές στα Ιωάννινα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι έλεγχοι στατικότητας μετά τον ισχυρό σεισμό της Κυριακής 8 Μαρτίου.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, με νεότερη ανακοίνωσή του, διευκρινίζει ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς σε ορισμένα κτίρια απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι ή επανέλεγχοι από εξειδικευμένα κλιμάκια της ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.).

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν:

Παιδικοί Σταθμοί και Νηπιαγωγεία

2ος Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός Αμπελιάς

Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου

Παιδικός Σταθμός Κουτσελιού

Παιδικός Σταθμός Κατσικάς

Παιδικός Σταθμός Σεισμόπληκτα

34ο Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας

Νηπιαγωγείο Μπάφρας

Νηπιαγωγείο Γορίτσας

Σχολικές Μονάδες

21ο Δημοτικό Σχολείο

Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας

Γενικό Λύκειο Πεδινής

Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης

ΚΔΑΠ Ανατολής

ΚΔΑΠμεΑ

Επιπλέον, λόγω ανάγκης επανελέγχου από ειδικό κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, θα παραμείνουν κλειστές:

Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»

7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Παυλίδειος Σχολή» – ΖΕΠ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»

Γυμνάσιο Πεδινής

Τέλος, δεν θα λειτουργήσουν δημοτικές δομές όπως:

Δημοτικό Μουσείο

Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και το παράρτημά του στην Ανατολή

Χώροι προβών Φιλαρμονικής και Συμφωνικής Ορχήστρας, Εικαστικό Εργαστήριο, τμήματα παραδοσιακών χορών και Σχολή Χορού

Πνευματικό Κέντρο Ανατολής

Δημοτικό Αρχείο

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και πολιτών. Μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και οι επανέλεγχοι, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των δομών.

