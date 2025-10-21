Ιόνια Οδός: Από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μειωμένα διόδια

Από σήμερα Τρίτη 21/10/2025, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Ιόνια Οδό με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σηράγγων.

Ιόνια Οδός: Από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μειωμένα διόδια
21 Οκτ. 2025 8:10
Pelop News

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σηράγγων, από σήμερα Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22/10/2025, από τις 08:00 έως και τις 20:00, θα ισχύει αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Γαβρολίμνης έως και τον Α/Κ Μεσολογγίου.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Γαβρολίμνης και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο) και τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών πινακίδων, θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Μεσολογγίου.

Αντίστοιχα, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αντίρριο θα εξέρχονται στον Α/Κ Μεσολογγίου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο) και τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών πινακίδων, θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Γαβρολίμνης.

Λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Κλόκοβας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:«Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
11:09 Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα-Τέσσερις μύθοι για την διαδικασία
11:00 Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το 2o RGC Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Διήμερο διαλόγου για την ανάπτυξη
10:54 ΓΑΔΑ: Εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την πρώην, επίσης αστυνομικό, σύντροφό του για ξυλοδαρμό!
10:53 Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο
10:52 ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη
10:48 Αυτός είναι ο δράστης, που παραδόθηκε, για τη δολοφονία του 37χρονου στο Μπουρνάζι
10:48 Φλωρίδης: «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο»
10:42 Ενα μεγάλο μπράβο στην Ολυμπιάδα
10:37 Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων
10:36 Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
10:29 Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε 1.4 εκ. δικαιούχους
10:27 Ο Σαρκοζί με κοστούμι και γραβάτα πηγαίνει στη φυλακή χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:20 Λύκειο Αιγείρας: «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη» ΦΩΤΟ
10:19 Νίκες για Αιολο, ΠΓΕ και Ερυθρό Αστέρα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών
10:19 Γαλλία: Άρχισε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία 12χρονου κοριτσίου
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Θανάσης Κοντογεώργης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι στον πυρήνα της συλλογικής μας μνήμης και δεν χωρούν αντιπαραθέσεις
10:03 Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις
9:57 Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείου Πατρών: Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στη Σχολη Κιθάρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ