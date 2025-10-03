Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 6/10/2025 στις 07:00 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει από το 184,05ο χλμ. έως και το 181o χλμ., αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, κλειστός θα είναι ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Τερόβου.

Σημειώνεται ότι, για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας προς το Τέροβο, τοποθετημένες θα είναι ενημερωτικές πινακίδες στον Α/Κ Αβγού, όπου και θα παραπέμπουν τους οδηγούς να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο στον εν λόγω κόμβο.

Επίσης, τοποθετημένη ενημερωτική σήμανση θα υπάρχει στον κυκλικό κόμβο του συνδετήριου κλάδου του Α/Κ Αβγού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό Άρτας – Ιωαννίνων προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο. Η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Τέροβο θα διοχετεύεται στην Εθνική Οδό Άρτας – Ιωαννίνων.

Η εκτρεπόμενη κυκλοφορία (με κατεύθυνση προς Τέροβο) θα πραγματοποιείται επί της Εθνικής Οδού Άρτας – Ιωαννίνων και στη συνέχεια επί της Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων – Πέντε Πηγαδιών, όπου θα υπάρχει και κατάλληλη σήμανση.

«Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση», αναφέρεται ασε ανακοίνωση

