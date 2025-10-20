Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τρίτη 21/10 και μειωμένα διόδια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σηράγγων. Ειδικότερα, την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, από τις 08:00 έως και τις 20:00, θα ισχύει αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Γαβρολίμνης έως και τον Α/Κ Μεσολογγίου.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Γαβρολίμνης και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο) και τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών πινακίδων, θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Μεσολογγίου.

Αντίστοιχα, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αντίρριο θα εξέρχονται στον Α/Κ Μεσολογγίου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο) και τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών πινακίδων, θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Γαβρολίμνης.

Λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Κλόκοβας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:«Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».

