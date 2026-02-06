Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Εντατικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Συκούλας, μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με τα συνεργεία να προχωρούν στην κατασκευή παράπλευρου δρόμου ώστε να αποκατασταθεί, έστω προσωρινά, η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νέα παράκαμψη αναμένεται αρχικά να εξυπηρετήσει βαρέα οχήματα, ενώ εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενδέχεται να δοθεί σε χρήση και για τα υπόλοιπα οχήματα στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Η κυκλοφορία στο σημείο παραμένει διακοπείσα, καθώς η πλαγιά εξακολουθεί να παρουσιάζει μετακινήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Παρατηρούνται συνεχείς μικροκατολισθήσεις, ενώ το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να διευρύνεται.

Στο σημείο βρίσκονται γεωλόγοι και μηχανικοί που πραγματοποιούν μετρήσεις και αξιολογούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, καθώς προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων.





