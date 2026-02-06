Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι εργασίες στην Ιόνια Οδό μετά την κατολίσθηση στο ύψος της Συκούλας, με στόχο την προσωρινή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Η αστάθεια του εδάφους παραμένει, ενώ γεωλόγοι και μηχανικοί παρακολουθούν την κατάσταση.

Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα - Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
06 Φεβ. 2026 12:16
Pelop News

Εντατικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Συκούλας, μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με τα συνεργεία να προχωρούν στην κατασκευή παράπλευρου δρόμου ώστε να αποκατασταθεί, έστω προσωρινά, η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νέα παράκαμψη αναμένεται αρχικά να εξυπηρετήσει βαρέα οχήματα, ενώ εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενδέχεται να δοθεί σε χρήση και για τα υπόλοιπα οχήματα στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα - Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα - Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η κυκλοφορία στο σημείο παραμένει διακοπείσα, καθώς η πλαγιά εξακολουθεί να παρουσιάζει μετακινήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Παρατηρούνται συνεχείς μικροκατολισθήσεις, ενώ το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να διευρύνεται.

Στο σημείο βρίσκονται γεωλόγοι και μηχανικοί που πραγματοποιούν μετρήσεις και αξιολογούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, καθώς προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ