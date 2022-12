Ιορδανία: Κατακλυσμιαία βροχή πλημμύρισε την αρχαία πόλη της Πέτρας – ΒΙΝΤΕΟ

Στην περιοχή ξέσπασε… κατακλυσμός και το αρχείο μνημείο της Ιορδανίας θύμισε πλωτή πόλη από τη σφοδρή βροχή.

Το νερό άρχισε να πέφτει με τον… τόνο. Τα νερά που μαζεύτηκαν πάνω από τα ψηλά βράχια σχημάτισαν χωρίς καμία υπερβολή πραγματικούς καταρράκτες.

Στο έδαφος το νερό της βροχής άρχισε να μαζεύεται, ενώ οι δαιδαλώδεις πέτρινοι δρόμοι μέσα στο βουνό μετατράπηκαν σε αληθινά αφρισμένα ποτάμια.

Video of flash floods in iconic #Petra in Jordan today, a world heritage site. Tourists have been evacuated, and a number of casualties reported in area: pic.twitter.com/kJIzQ6Paqn

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 26, 2022