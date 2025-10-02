ΙΟΒΕ: Η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά, 6 στους 10 «μόλις τα βγάζουν πέρα»

Οι αυξήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση περιορίζουν την κατανάλωση και εντείνουν την οικονομική ανασφάλεια των Ελλήνων.

02 Οκτ. 2025 8:55
Pelop News

Η συνεχής άνοδος των τιμών ασκεί ασφυκτική πίεση στους ελληνικούς οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΟΒΕ για τον Σεπτέμβριο 2025. Το 65% των καταναλωτών δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», ενώ έξι στους δέκα περιμένουν περαιτέρω αυξήσεις τιμών τους επόμενους μήνες.

Πάνω από τους μισούς πολίτες σκοπεύουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους, και το 83% θεωρεί αδύνατη την αποταμίευση κατά το επόμενο δωδεκάμηνο. Η καθημερινότητα περιορίζεται έτσι κυρίως στην κάλυψη βασικών αναγκών, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για ψυχαγωγία ή μεσοπρόθεσμες επενδύσεις.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΟΒΕ

Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι:

  • Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» εκτινάχθηκε στο 65% από 59% τον Ιούλιο. Μόλις 9% αντλεί από αποταμιεύσεις, ενώ το 20% συνεχίζει να αποταμιεύει και το 6% παραμένει σε κατάσταση χρέους.
  • Το 61% των νοικοκυριών προβλέπει νέα άνοδο τιμών, το 14% σταθερότητα. Η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθεί να ροκανίζει τα εισοδήματα, την ώρα που οι λογαριασμοί ενέργειας και τα ενοίκια πιέζουν ολοένα και περισσότερο.
  • Το 53% των καταναλωτών σκοπεύει να περιορίσει τις δαπάνες του, ενώ μόλις 4% προβλέπει αύξησή τους. Ο οικογενειακός προγραμματισμός αφορά κυρίως την κάλυψη ανελαστικών αναγκών, με την ψυχαγωγία και τις αγορές ένδυσης να περνούν σε δεύτερη μοίρα.
  • Οκτώ στα δέκα νοικοκυριά (83%) δεν βλέπουν πιθανότητα αποταμίευσης στο επόμενο 12μηνο, με αποτέλεσμα η οικονομική ανασφάλεια να βαθαίνει.
  • Το 66% εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση έχει ήδη επιδεινωθεί, με μόλις 3% να βλέπει κάποια βελτίωση.
  • Για τους επόμενους μήνες, το 54% αναμένει περαιτέρω επιδείνωση, ενώ μόλις 6% αισιοδοξεί για βελτίωση.
  • Στην αγορά εργασίας, το 35% των νοικοκυριών αναμένει άνοδο της ανεργίας, με το 15% να προβλέπει μείωση.
  • Το 58,1% θεωρεί ότι η προσωπική του οικονομική κατάσταση δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί, ένδειξη της αβεβαιότητας που κυριαρχεί. Αν και οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας δείχνουν μικρή βελτίωση, με τον δείκτη απαισιοδοξίας να διαμορφώνεται στις -46,3 μονάδες (από -46,9 τον Ιούλιο), η εικόνα παραμένει βαριά. Το 64% προβλέπει επιδείνωση και μόλις 19% σταθερότητα, με τους δείκτες της ΕΕ και της Ευρωζώνης να κινούνται σε σαφώς καλύτερα επίπεδα (-28,8 και -30,6 μονάδες αντίστοιχα).

Η Ελλάδα παραμένει η πιο απαισιόδοξη χώρα της ΕΕ όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, με το 64% να βλέπει περαιτέρω επιδείνωση και μόλις το 19% να προβλέπει σταθερότητα. Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και το αυξημένο κόστος δανεισμού συντηρούν ένα περιβάλλον που περιορίζει τη διαθεσιμότητα εισοδήματος και συρρικνώνει την κατανάλωση.
