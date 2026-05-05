ΙΟΒΕ: Κάμψη του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, στην κορυφή της απαισιοδοξίας οι Έλληνες καταναλωτές

Σημάδια κόπωσης παρουσίασε τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, διολισθαίνοντας στις 105,7 μονάδες έναντι 106,8 τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η υποχώρηση αυτή αντανακλά την εξασθένηση των προσδοκιών στον κλάδο της βιομηχανίας, αλλά κυρίως τη βαθιά απαισιοδοξία που διακατέχει την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Παρά τη γενική κάμψη, ορισμένοι τομείς όπως οι υπηρεσίες και οι κατασκευές επέδειξαν ανθεκτικότητα, καταγράφοντας ανοδική πορεία. Ωστόσο, το γενικότερο περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο, επηρεασμένο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Πρωταθλητές στην απαισιοδοξία οι Έλληνες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα για τα νοικοκυριά, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι πλέον απαισιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα καταγράφει:

Αρνητικές προβλέψεις: Επιδείνωση των εκτιμήσεων τόσο για τα προσωπικά οικονομικά όσο και για τη γενική κατάσταση της χώρας.

Περιορισμός δαπανών: Σημαντική εξασθένηση της πρόθεσης για μείζονες αγορές.

Αποταμίευση: Κατακόρυφη πτώση στην πρόθεση των πολιτών να αποταμιεύσουν χρήματα.

Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κινδύνου, καθώς προκαλεί έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας. Καθώς η χώρα εισέρχεται στη θερινή περίοδο, η ελληνική οικονομία παραμένει εκτεθειμένη στις διεθνείς ανακατατάξεις, με τον Τουρισμό να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η σταθερότητα της τρέχουσας εκεχειρίας θα κρίνουν, σε μεγάλο βαθμό, την πορεία των εσόδων από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η εικόνα ανά κλάδο

Βιομηχανία: Ήπια υποχώρηση λόγω αρνητικού ισοζυγίου σε παραγγελίες και ζήτηση.

Κατασκευές: Ισχυρή ενίσχυση του προγράμματος εργασιών, παρά τη μικρή κάμψη στις προβλέψεις για την απασχόληση.

Λιανικό Εμπόριο: Οριακή βελτίωση, με τις επιχειρήσεις να παραμένουν επιφυλακτικές για τις μελλοντικές παραγγελίες.

Υπηρεσίες: Σημαντική βελτίωση προσδοκιών, με αισιόδοξες εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



