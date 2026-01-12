ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης

Στις 107,4 μονάδες καταγράφηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο, αυξημένος από τις 105,9 μονάδες που είχαν σημειωθεί τον Νοέμβριο. Η μέση εικόνα για το 2025 διαμορφώθηκε περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2024, υποδηλώνοντας σταθερότητα στις προσδοκίες επιχειρήσεων και πολιτών, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας που διενεργήθηκε από το ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση του Δεκεμβρίου οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των προσδοκιών σε πολλούς κλάδους, εκτός από το λιανικό εμπόριο, όπου η εορταστική περίοδος δεν φάνηκε να αφήνει θετικό αποτύπωμα, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ. Παράλληλα, ανακόπτεται η πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με τις απαισιόδοξες προβλέψεις για το οικονομικό κλίμα των νοικοκυριών να περιορίζονται.

Συγκεκριμένα, στη βιομηχανία ρευστοποιήθηκαν αρκετά από τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, ενώ στις κατασκευές, τα ιδιωτικά έργα συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους με τον σχετικό δείκτη να φτάνει σε μία από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά. Στις υπηρεσίες, οι περισσότεροι κλάδοι ενισχύονται, ενώ στο λιανικό εμπόριο μόνο τα οχήματα κινήθηκαν ανοδικά.

Στην πλευρά της ζήτησης, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν τουλάχιστον τον Δεκέμβριο λιγότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ανακάμπτει και η πρόθεση για μείζονες αγορές.

Σε μία γενική αποτίμηση, η συνολική εικόνα του έτους που ολοκληρώθηκε είχε μικρές διακυμάνσεις, με κάποιες κλαδικές διαφοροποιήσεις, αλλά με γενικά σταθερή εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα:

Στη βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνθηκε ελαφρά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε οριακά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων υποχώρησε ήπια.

Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν και στράφηκαν θετικές, ενώ παράλληλα οι αντίστοιχες θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες.

Στο λιανικό εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν ελαφρά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται έντονα και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να υποχωρούν ήπια.

Στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν ελαφρά, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση διατηρήθηκαν αμετάβλητες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της βελτιώθηκαν σημαντικά.

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, βελτιώθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ ενισχύθηκε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.

