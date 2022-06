ΗΠΑ – Αμβλώσεις: Πήρε θέση ο Ομπάμα για την απόφαση – «Επίθεση στις βασικές ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών»

Σοκ και δέος προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις που οδηγεί τη χώρα τουλάχιστον 50 χρόνια, αν όχι στον… Μεσαίωνα.

Κι ενώ αναμένεται η αντίδραση του Λευκού Οίκου, με τις πληροφορίες να θέλουν τον ίδιο τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ηχηρή είναι η παρέμβαση του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο … υπέταξε την πιο έντονα προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος στις ιδιοτροπίες πολιτικών και ιδεολόγων… εξαπολύοντας επίθεση στις βασικές ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών», ανέφερε ο Μπαράκ Ομπάμα.

BREAKING: Former Pres. Obama: “Today, the Supreme Court … relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.” https://t.co/rECZCCr9hj pic.twitter.com/6OwzIjLFrQ

