ΗΠΑ: Ανθρωποειδές ρομπότ υποδέχθηκε τη Μελάνια Τραμπ και ξένες αντιπροσωπείες σε συνέδριο για την AI

25 Μαρ. 2026 18:57
Pelop News

Με μια απρόσμενη παρουσία σημαδεύτηκε η δεύτερη ημέρα του διεθνούς συνεδρίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στην εκπαίδευση, που διοργανώνει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, στον Λευκό Οίκο. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ συνόδευσε την κ. Τραμπ στους διαδρόμους του προεδρικούμεγάρου και στη συνέχεια καλωσόρισε τους καλεσμένους απευθυνόμενο σε αυτούς σε διάφορες γλώσσες.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Fostering the Future», η οποία εστιάζει στη βελτίωση της ζωής των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, στοχεύοντας στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της AI με παράλληλη αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων. Στη συνάντηση συμμετείχαν σύζυγοι ηγετών και εκπρόσωποι από 45 χώρες, συνέχεια της παρουσίασης της πρωτοβουλίας τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στην ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ τόνισε τη μεταμορφωτική δύναμη της τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι μέσω της AI υπάρχει πλέον πρόσβαση σε γνώσεις αιώνων. Υπογράμμισε την υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής κατάρτισης για την επόμενη γενιά, χαρακτηρίζοντας την επένδυση αυτή ως βασικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, τον λόγο έλαβε η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν. Η κ. Μακρόν έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της προστασίας από τα deepfakes, τα ψηφιακά βίντεο που δημιουργούνται με AI και αναπαράγουν ρεαλιστικά πρόσωπα. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη περιορισμού της χρήσης κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών από μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κάτω των τριών ετών, καθώς και της υπερβολικής έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν επίσης στις ψηφιακές δεξιότητες, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τα εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EdTech) για τις σχολικές αίθουσες.

