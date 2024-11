ΗΠΑ: Αστυνομικός σκότωσε 43χρονο που κάλεσε για διάρρηξη στο σπίτι του ΒΙΝΤΕΟ

Αστυνομικός από το Λας Βέγκας των ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε έναν 43χρονο που κάλεσε την αστυνομία για διάρρηξη στο σπίτι του.

Η στιγμή που ο αστυνομικός σκοτώνει τον 43χρονο Μπράντον Ντάραμ έχει καταγραφεί από κάμερα που φορούν οι αστυνομικοί στις στολές τους.

Ο 43χρονος βρισκόταν στο σπίτι του και πάλευε με μία 31χρονη που είχε κάνει διάρρηξη και κρατούσε μαχαίρι. Στο βίντεο φαίνεται ο 26χρονος αστυνομικός να φτάνει στην είσοδο ενός δωματίου και εκεί να βλέπει δύο άτομα, ένα με τα εσώρουχα και ένα με κόκκινη κουκούλα να παλεύουν με ένα μαχαίρι.

«Άσε κάτω το μαχαίρι, άσε κάτω το μαχαίρι» ακούγεται να φωνάζει ο αστυνομικός. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει πυρ και τα δύο άτομα πέφτουν στο έδαφος.

Brandon Durham should be alive, but his life was tragically and unnecessarily taken all because he needed help! He called 911 for an alleged break in and when Las Vegas Officer arrived, they executed Mr. Durham. Calling 911 for help shouldn't result in a death sentence. This is… pic.twitter.com/TE21A9Shxp

— IG: RahiemShabazz (@rahiemshabazz) November 16, 2024