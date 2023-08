ΗΠΑ: Χάος στο Μανχάταν μετά από πρόσκληση influencer – Άγρια επεισόδια για μια κονσόλα

Απίστευτες σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (4.8.2023) στην κεντρική πλατεία του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, όταν εξαγριωμένη νεαροί ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης για μια… κονσόλα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας influencer, o Kai Cenat, ανακοίνωσε ότι θα χαρίσει πέντε παιχνιδοκονσόλες, υπολογιστές, μικρόφωνα και άλλα αξεσουάρ gaming στο Union Square Park στο Μανχάταν.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει όσα θα ακολουθούσαν. Μέσα σε λίγα λεπτά πάνω από 1000 νεαροί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Οι νεαροί άρχισαν να τσακώνονται, να εκτοξεύουν αντικείμενα και να χτυπούν ο ένας τον άλλον. Κάποιοι είχαν μαζί τους πυροτεχνήματα που εκτόξευσαν κατά των αστυνομικών, ενώ έστησαν και οδοφράγματα με κάδους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Kai Cenat ήταν μεταξύ πολλών ατόμων που συνελήφθησαν και θα αντιμετωπίσει δύο κατηγορίες για υποκίνηση ταραχών και παράνομη συγκέντρωση.

NYPD officer: “I’m proud of how much restraint we showed today”

Here’s officers throwing a kids face into a window at the Kai Cenat meet up. The kid doesnt seem to be resisting at all. pic.twitter.com/fI0JT7fw7u

— DJ (@DJ33_TV) August 5, 2023