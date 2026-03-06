ΗΠΑ: Δείτε ποια γνωστή τραγουδίστρια συνελήφθη υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε ανακοίνωσή τους οι αρχες αναφέρουν πως η 44χρονη ποπ σταρ υποβλήθηκε σε πολλά τεστ νηφαλιότητας επί τόπου πριν τεθεί υπό κράτηση.

06 Μαρ. 2026 10:40
Με την υποψία της οδήγησης υπό την επήρεια συνδυασμού ναρκωτικών και αλκοόλ συνελήφθη η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σύμφωνα με την αστυνομία της Καλιφόρνια.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι η διάσημη τραγουδίστρια φέρεται να «έδειχνε σημάδια πως βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών» κατά τη διάρκεια της σύλληψής της το βράδυ της Τετάρτης. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως η 44χρονη ποπ σταρ υποβλήθηκε σε πολλά τεστ νηφαλιότητας επί τόπου πριν τεθεί υπό κράτηση.

Ωστόσο, οι αρχές σημείωσαν πως οι χημικές εξετάσεις, οι οποίες θα καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες ουσίες ενδεχομένως είχε καταναλώσει, εκκρεμούν ακόμη. Παράλληλα, μια πηγή δήλωσε στο TMZ ότι, πέρα από την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια, εντοπίστηκε και μια άγνωστη ουσία στο αυτοκίνητο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία αναμένεται να συμπεριληφθεί στην έκθεση σύλληψης.

Η κλήση στις αρχές αναφέρει ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς οδηγούσε επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο, γεγονός που οδήγησε σε μια αγωνιώδη καταδίωξη διάρκειας περίπου μίας ώρας από την αστυνομία. Συνελήφθη περίπου στις 9:30 το βράδυ της Τετάρτης, αφού οι αστυνομικοί φέρεται να την είδαν να αλλάζει λωρίδες απότομα και να παρεκκλίνει από την πορεία της.

Στην ηχογραφημένη επικοινωνία, στην οποία αστυνομικοί και τηλεφωνητές περιέγραφαν την καταδίωξη σε πραγματικό χρόνο, ένας τηλεφωνητής ακούγεται να λέει: «Ένα μαύρο σεντάν, φρενάρει απότομα, αλλάζει λωρίδες και κινείται χωρίς πίσω φώτα».

Ένας αστυνομικός ακούγεται επίσης να ζητά να κατευθυνθούν «όλες οι διαθέσιμες μονάδες» στην περιοχή προς το όχημα που οδηγούσε επικίνδυνα.

