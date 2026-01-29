ΗΠΑ: Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας

Με δακρυγόνα διέλυσαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ειρηνική διαδήλωση στην πολιτεία Τέξας για την απελευθέρωση του μικρού Λίαμ Κονέχο Ράμος, 5 ετών, που συνελήφθη στη Μινεάπολη την 20ή Ιανουαρίου από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Περίπου 100 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά σε κέντρο κράτησης μεταναστών και συγγενών τους στην Ντίλι του Τέξας, όπου ο μικρός από τον Ισημερινό–η σύλληψη του οποίου στη Μινεάπολη πυροδότησε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, εντός κι εκτός των συνόρων των ΗΠΑ–μετήχθη μαζί με τον πατέρα του.

Διαδηλωτές κράταγαν πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «η ICE τρομοκρατεί και ποινικοποιεί παιδιά», «καταργήστε την ICE» και άλλα, πιο αθυρόστομα, που πρόσαπταν στην υπηρεσία «ναζιστικές» μεθόδους. Δεν έκαναν ποτέ χρήση βίας.

Αφού αρχικά διέταξαν το μικρό πλήθος να αποσυρθεί, αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών εκτόξευσαν δακρυγόνα και προσήγαγαν τουλάχιστον δυο διαδηλωτές, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Διαδηλωτές υπέστησαν ερεθισμούς στα μάτια και παρουσίασαν επίμονο βήχα, ενώ εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε επίσης δυσφορία από τα χημικά.

«Ο κόσμος φοβάται», δήλωσε στο AFP ο Τζέιμς Καστίγιο, 18χρονος φοιτητής στο Χιούστον, μεγαλούπολη του Τέξας, παραδοσιακό οχυρό των δημοκρατικών. «Ξέρω κόσμο που συνελήφθη», συνέχισε, «είναι αμερικανοί πολίτες», πλην όμως «υφίστανται διωγμό», κατά τον νεαρό, που κράταγε πλακάτ με το οποίο απαιτούσε να φύγει η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

«Αποκαρδιωμένος»

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη σύλληψη του Λίαμ έκανε τον γύρο του κόσμου. Εικονίζει το αγοράκι, σκυθρωπό, εμφανώς τρομοκρατημένο, φορώντας μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα πλάτης, καθώς τον έχει συλλάβει πράκτορας ντυμένος στα μαύρα.

Ο Χοακίν Κάστρο, δημοκρατικός βουλευτής που αντιπροσωπεύει το Τέξας, επισκέφθηκε χθες το παιδί και τον πατέρα του, τον Αντριάν Κονέχο Άριας, στο κέντρο κράτησης.

«Ο πατέρας του λέει ότι δεν είναι πλέον ο ίδιος, κοιμάται πολύ επειδή είναι λυπημένος κι αποκαρδιωμένος», ανέφερε ο κ. Κάστρο σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι η οικογένεια βρίσκεται στις ΗΠΑ νόμιμα και ότι τόσο ο πατέρας όσο κι ο γιος θα πρέπει να απελευθερωθούν.

«Δεν υπάρχουν εγκληματίες στο Ντίλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως σκοπός είναι να συλληφθούν ξένοι εγκληματίες που βρίσκονται στη χώρα παράνομα–αυτή είναι η φρασεολογία που χρησιμοποιεί. Δεν υπάρχει ούτε ένας εγκληματίας» στο κέντρο κράτησης οικογενειών, επέμεινε ο βουλευτής.

Η αμερικανική δικαιοσύνη εμπόδισε μέχρι νεοτέρας την απέλαση του μικρού και του πατέρα του καθώς και τη μεταγωγή τους αλλού από το κέντρο κράτησης στο Ντίλι.

