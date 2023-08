ΗΠΑ: Δηλητηρίαζε τον σύζυγό της βάζοντας επί μήνες χλωρίνη στον καφέ του

Διαβολική αποδείχτηκε μια γυναίκα στις ΗΠΑ η οποία για μήνες έβαζε χλωρίνη στον καφέ του συζύγου της θέλοντας να τον δηλητηριάσει.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Μάιο όταν ο σύζυγός της αποφάσισε να βάλει κάμερες, καθώς για εβδομάδες καταλάβαινε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο ίδιος, υπάλληλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, παρατήρησε ότι ο καφές του είχε περίεργη γεύση στα τέλη Μαρτίου, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι η 39χρονη θα προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει με χλωρίνη.

Το ζευγάρι είχε αποφασίσει να χωρίσει, αλλά εξακολουθούσε να ζει μαζί στο σπίτι που ζούσαν στη Γερμανία.

Ο σύζυγος συνέχισε να πίνει τον καφέ δύο ή τρεις εβδομάδες πριν χρησιμοποιήσει ταινίες χημικού ελέγχου για να ελέγξει το νερό στη βρύση του, το οποίο βγήκε φυσιολογικό. Ωστόσο, όταν αποφάσισε να ελέγξει το νερό της καφετιέρας βρήκε υψηλά «επίπεδα χλωρίου», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Τον Μάιο αποφάσισε να βάλει κάμερα στο σπίτι, η οποία κατέγραψε την σύζυγό του, Μέλοντι Τζόνσον, «να ρίχνει κάτι στην καφετιέρα».

Στη συνέχεια το ζευγάρι επέστρεψε στις ΗΠΑ με τον ίδιο να προσποιείται ότι συνεχίζει να πίνει τον καφέ που του ετοίμαζε η Μέλοντι.

She’s accused of trying to poison her Airman husband by pouring bleach in his coffee.

Now she’s behind bars.

Melody Johnson is facing attempted murder charges after Tucson police say her plot was foiled when her husband set up surveillance cameras and caught her in the act…… pic.twitter.com/6tkh51hPIH

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) August 5, 2023